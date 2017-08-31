На ВЭФ-2017 продемонстрируют новейший корабль Тихоокеанского флота
31.08.2017, 13:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Корвет «Совершенный» продемонстрируют во время проведения третьего Восточного экономического форума в Приморье. Корабль, переданный в состав Тихоокеанского флота чуть более месяца назад, с 31 августа по 8 сентября будет пришвартован в бухте Аякс острова Русский.
Корвет изготовлен и спущен на воду на Амурском судоремонтном заводе в июле 2017 года. Его уникальность – в многофункциональности, компактности, малозаметности и высоком уровне автоматизации. «Совершенный» предназначен для патрулирования, ведения борьбы с надводными и подводными кораблями противника, поддержки морского десанта в ближней морской зоне.
За месяц службы на флоте корвет уже принял участие в международном конкурсе по морской выручке «Кубок-2017» и международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2017».
Отметим, на сегодняшний день в боевом составе ВМФ РФ находится всего пять корветов такого проекта, при чем четыре из них – в составе Балтийского флота и один – в составе Тихоокеанского. Ещё восемь аналогичных кораблей сейчас строят на отечественных вервях.
Кроме того, во вторник, 5 сентября, зрители выставки «Улицы Дальнего Востока» смогут увидеть аэрошоу в исполнении истребителей Восточного военного округа. Девять Су-35С впервые выполнят программу группового пилотажа, а также парный и одиночный пилотажи над Владивостоком. Зрителям будут продемонстрированы фигуры высшего пилотажа – «колокол», «зеркало», «ухо», «кадушка», петля Нестерова и многие другие.
Новые многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С поступили в Приморье в истребительный авиационный полк на аэродроме Центральная Угловая в 2016 году.
Напомним, культурная программа третьего ВЭФ включает множество мероприятий как на острове Русский, так и на материке – со свободным входом для всех желающих.
Корвет изготовлен и спущен на воду на Амурском судоремонтном заводе в июле 2017 года. Его уникальность – в многофункциональности, компактности, малозаметности и высоком уровне автоматизации. «Совершенный» предназначен для патрулирования, ведения борьбы с надводными и подводными кораблями противника, поддержки морского десанта в ближней морской зоне.
За месяц службы на флоте корвет уже принял участие в международном конкурсе по морской выручке «Кубок-2017» и международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2017».
Отметим, на сегодняшний день в боевом составе ВМФ РФ находится всего пять корветов такого проекта, при чем четыре из них – в составе Балтийского флота и один – в составе Тихоокеанского. Ещё восемь аналогичных кораблей сейчас строят на отечественных вервях.
Кроме того, во вторник, 5 сентября, зрители выставки «Улицы Дальнего Востока» смогут увидеть аэрошоу в исполнении истребителей Восточного военного округа. Девять Су-35С впервые выполнят программу группового пилотажа, а также парный и одиночный пилотажи над Владивостоком. Зрителям будут продемонстрированы фигуры высшего пилотажа – «колокол», «зеркало», «ухо», «кадушка», петля Нестерова и многие другие.
Новые многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С поступили в Приморье в истребительный авиационный полк на аэродроме Центральная Угловая в 2016 году.
Напомним, культурная программа третьего ВЭФ включает множество мероприятий как на острове Русский, так и на материке – со свободным входом для всех желающих.
Источник: http://primorsky.ru