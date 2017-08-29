На Ямале повышают добычу топливных ресурсов
29.08.2017, 20:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По информации на портале правительства ЯНАО, на территории Ямала за прошедший период этого года было добыто 318,6 млрд м? природного газа, что достигло 115,6% к объёмам газодобычи за аналогичный отрезок времени минувшего года. Кроме этого, было добыто 18 млн т нефти, что достигает 126% к такому же периоду минувшего года, и 11 млн т конденсата – 98,5% к показателям прошлого года.
Стоит отметить, что в этом регионе выдано 256 лицензий на право пользования недрами с целью геологического изучения и получения углеводородных продуктов, из которых 235 лицензий распространяются на сушу и 21 лицензия – на шельф Карского моря. При этом 42 лицензии выданы исключительно с правом геологического освоения недр, а остальные 214 лицензий с правом на добычу углеводородных продуктов, а также геологической разведки.
Добычей газа в регионе занимаются 35 компаний на 94 месторождениях. Больше всего газа получают дочерние компании "Газпрома" – их суммарный объём за первое полугодие нынешнего года составил 240,3 млрд м? газа, что равняется 75,4% всей добычи газа по региону. Компании "НОВАТЭКа" добыли 47,9 млрд м? газа, что равняется лишь 15% всей добычи газа по региону.
Нефтедобычу осуществляло 21 предприятие на 66 месторождениях. Компании "Газпром нефти" получили 10,7 млн т нефти, что равняется 56,6% от полученной нефти в регионе. "НК "Роснефть" получила 3 млн т нефти – 16,6%, компании холдинга "НОВАТЭК" получили 2,9 млн т нефти – 16,5% от полученных нефтепродуктов в регионе.
Газовый конденсат добывают 22 предприятия на 37 месторождениях. Компании "НОВАТЭКа" отчитались о добыче 5,1 млн т конденсата, что равняется 42,1% добычи в регионе. Компании "Газпрома" получили 4,5 млн т конденсата, что равняется 42,1% добычи в регионе.
Стоит отметить, что в этом регионе выдано 256 лицензий на право пользования недрами с целью геологического изучения и получения углеводородных продуктов, из которых 235 лицензий распространяются на сушу и 21 лицензия – на шельф Карского моря. При этом 42 лицензии выданы исключительно с правом геологического освоения недр, а остальные 214 лицензий с правом на добычу углеводородных продуктов, а также геологической разведки.
Добычей газа в регионе занимаются 35 компаний на 94 месторождениях. Больше всего газа получают дочерние компании "Газпрома" – их суммарный объём за первое полугодие нынешнего года составил 240,3 млрд м? газа, что равняется 75,4% всей добычи газа по региону. Компании "НОВАТЭКа" добыли 47,9 млрд м? газа, что равняется лишь 15% всей добычи газа по региону.
Нефтедобычу осуществляло 21 предприятие на 66 месторождениях. Компании "Газпром нефти" получили 10,7 млн т нефти, что равняется 56,6% от полученной нефти в регионе. "НК "Роснефть" получила 3 млн т нефти – 16,6%, компании холдинга "НОВАТЭК" получили 2,9 млн т нефти – 16,5% от полученных нефтепродуктов в регионе.
Газовый конденсат добывают 22 предприятия на 37 месторождениях. Компании "НОВАТЭКа" отчитались о добыче 5,1 млн т конденсата, что равняется 42,1% добычи в регионе. Компании "Газпрома" получили 4,5 млн т конденсата, что равняется 42,1% добычи в регионе.
Источник: Минатом