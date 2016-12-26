На Южно-Украинской АЭС завершены строительно-монтажные работы по созданию локального пульта физической защиты
26.12.2016, 18:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В минувший четверг, в день профессионального праздника энергетиков, на Южно-Украинской атомной электростанции произошло завершение строительно-монтажных работ, связанных с созданием локального пульта физической защиты первого и второго энергетических блоков. В соответствующих помещениях уже осуществлена установка всего необходимого оборудования, более того, организованы рабочие места персонала службы физической защиты.
Проведение обозначенного объёма работ за счёт средств ГП "НАЭК "Энергоатом", а, кроме того, в формате международной помощи, в частности, "Меморандума о предоставлении технической помощи США в переоснащении энергоблоков №1 и №2 ЮУАЭС".
Параллельно с этими работами проводилось да и продолжает проводится оснащение зон ограничения доступа первого и второго энергетических блоков. Самыми сложными в этом процессе являются работы, связанные с прокладкой кабельных трасс. Они будут проведены в ходе планово-предупредительных ремонтов 2016-2017 годов.
Во ходе торжественного открытия помещения локального пульта физической защиты генеральным директором ОП ЮУАЭС Владимиром Лисниченко было отмечеено: "Сегодня мы выполнили ещё одно очень важное задание по усовершенствованию системы физической защиты АЭС. Следует отметить, что её модернизация реализуется повышенными темпами. Приятно констатировать, что доброй традицией стало под конец года сдавать очередной объект физзащиты. Ещё символичнее, что в этом году мы сдаём его в день нашего профессионального праздника. Надеюсь, в дальнейшем эта традиция будет продолжена вплоть до полного завершения проекта".
Как уже сообщалось ранее, летом нынешнего года было принято решение, связанное с установлением для Николаевской области "жёлтого (вероятная угроза)" уровня террористической угрозы. В этих условиях руководством обособленного подразделения были реализованы дополнительные организационные и технические мероприятия, сопряжённые с усилением физической защиты, охраны и обороны объекта, так, к примеру, произведены установка и ввод в эксплуатацию современных комплексов инженерно-технических средств системы физической защиты, на которые возложена задача выявления нарушителей и их задержания.
Проведение обозначенного объёма работ за счёт средств ГП "НАЭК "Энергоатом", а, кроме того, в формате международной помощи, в частности, "Меморандума о предоставлении технической помощи США в переоснащении энергоблоков №1 и №2 ЮУАЭС".
Параллельно с этими работами проводилось да и продолжает проводится оснащение зон ограничения доступа первого и второго энергетических блоков. Самыми сложными в этом процессе являются работы, связанные с прокладкой кабельных трасс. Они будут проведены в ходе планово-предупредительных ремонтов 2016-2017 годов.
Во ходе торжественного открытия помещения локального пульта физической защиты генеральным директором ОП ЮУАЭС Владимиром Лисниченко было отмечеено: "Сегодня мы выполнили ещё одно очень важное задание по усовершенствованию системы физической защиты АЭС. Следует отметить, что её модернизация реализуется повышенными темпами. Приятно констатировать, что доброй традицией стало под конец года сдавать очередной объект физзащиты. Ещё символичнее, что в этом году мы сдаём его в день нашего профессионального праздника. Надеюсь, в дальнейшем эта традиция будет продолжена вплоть до полного завершения проекта".
Как уже сообщалось ранее, летом нынешнего года было принято решение, связанное с установлением для Николаевской области "жёлтого (вероятная угроза)" уровня террористической угрозы. В этих условиях руководством обособленного подразделения были реализованы дополнительные организационные и технические мероприятия, сопряжённые с усилением физической защиты, охраны и обороны объекта, так, к примеру, произведены установка и ввод в эксплуатацию современных комплексов инженерно-технических средств системы физической защиты, на которые возложена задача выявления нарушителей и их задержания.