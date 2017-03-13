На "Земле леопарда" в Приморье задержаны браконьеры с добычей
13.03.2017, 14:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сразу двух вооружённых нарушителей поймали с поличным государственные инспекторы «Земли леопарда». Браконьеры будут привлечены к уголовной ответственности.
Следы охотников были обнаружены в ходе патрулирования территории неподалеку от села Занадворовка. Из-за больших проталин преследование группы людей по следам было невозможно, поэтому инспекторы приняли решение организовать засаду на тропе, ведущей из леса в село. Ожидания оправдались: браконьеры действительно возвращались домой в село уже с добычей. Заметив нарушителей, сотрудники «Земли леопарда» быстро окружили их, не оставив шанса на побег.
При этом один из браконьеров оказался рецидивистом: в январе его уже задерживали в охранной зоне «Земли леопарда» с другим нелегальным ружьем. Инспекторы доставили нарушителей в местное отделение полиции для дальнейшего разбирательства и привлечения к уголовной ответственности. За незаконную охоту им грозит штраф до 300 тысяч рублей либо принудительные работы сроком до двух лет.
Напомним, в 2016 году антибраконьерскими группами в Приморье проведено более двух тысяч рейдов, выявлено 3 245 нарушений, изъято 159 единиц огнестрельного оружия.
Отметим, Президент РФ Владимир Путин поручил МВД России совместно с Администрацией Приморского края рассмотреть вопрос о распространении в регионах положительной практики организации работы оперативных антибраконьерских групп, применяемой в Приморье.
Следы охотников были обнаружены в ходе патрулирования территории неподалеку от села Занадворовка. Из-за больших проталин преследование группы людей по следам было невозможно, поэтому инспекторы приняли решение организовать засаду на тропе, ведущей из леса в село. Ожидания оправдались: браконьеры действительно возвращались домой в село уже с добычей. Заметив нарушителей, сотрудники «Земли леопарда» быстро окружили их, не оставив шанса на побег.
При этом один из браконьеров оказался рецидивистом: в январе его уже задерживали в охранной зоне «Земли леопарда» с другим нелегальным ружьем. Инспекторы доставили нарушителей в местное отделение полиции для дальнейшего разбирательства и привлечения к уголовной ответственности. За незаконную охоту им грозит штраф до 300 тысяч рублей либо принудительные работы сроком до двух лет.
Напомним, в 2016 году антибраконьерскими группами в Приморье проведено более двух тысяч рейдов, выявлено 3 245 нарушений, изъято 159 единиц огнестрельного оружия.
Отметим, Президент РФ Владимир Путин поручил МВД России совместно с Администрацией Приморского края рассмотреть вопрос о распространении в регионах положительной практики организации работы оперативных антибраконьерских групп, применяемой в Приморье.