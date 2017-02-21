На лесоустройство в Приморье направят более 40 млн руб.
21.02.2017, 14:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Лесоустройство проведут на территории девяти лесничеств – Шкотовском, Центральном (Владивостокское лесничество), Ильинском, Николаевском, Пограничном, Ширяевском, Кленовском, Хорольском и Уссурийском.
Как рассказали в департаменте лесного хозяйства, проведение лесоустройства необходимо для выявления мест, где необходимо проведение санитарных рубок, или, наоборот, где вырубка деревьев невозможна.
«Также определяются участки лесов, где будут высажены новые деревья», – уточнили в ведомстве.
Кроме того, во время лесоустройства инженеры-таксаторы определяют основные характеристики лесных пород, их возраст, полноту насаждений, высоту деревьев, запаса древесины на гектаре.
Отметим, более 200 тысяч кубометров дров получили приморцы в 2016 году. Кроме того, в 2016 году по поручению Губернатора Приморья проведена большая работа с арендаторами лесных участков по обеспечению граждан дровами. Особое внимание уделялось обеспечением дровами пострадавших от тайфуна «Лайонрок».
Напомним, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заявил, что в рамках лесоустройства будут пересмотрены границы участков, где проводится лесозаготовка, а также перезаключены договоры с арендаторами.
По словам Губернатора Приморья, участки арендаторам лесных угодий будут даваться на удалении от населённых пунктов, чтобы люди могли сами при наличии разрешительных документов заготовить себе дрова.
Как рассказали в департаменте лесного хозяйства, проведение лесоустройства необходимо для выявления мест, где необходимо проведение санитарных рубок, или, наоборот, где вырубка деревьев невозможна.
«Также определяются участки лесов, где будут высажены новые деревья», – уточнили в ведомстве.
Кроме того, во время лесоустройства инженеры-таксаторы определяют основные характеристики лесных пород, их возраст, полноту насаждений, высоту деревьев, запаса древесины на гектаре.
Отметим, более 200 тысяч кубометров дров получили приморцы в 2016 году. Кроме того, в 2016 году по поручению Губернатора Приморья проведена большая работа с арендаторами лесных участков по обеспечению граждан дровами. Особое внимание уделялось обеспечением дровами пострадавших от тайфуна «Лайонрок».
Напомним, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заявил, что в рамках лесоустройства будут пересмотрены границы участков, где проводится лесозаготовка, а также перезаключены договоры с арендаторами.
По словам Губернатора Приморья, участки арендаторам лесных угодий будут даваться на удалении от населённых пунктов, чтобы люди могли сами при наличии разрешительных документов заготовить себе дрова.