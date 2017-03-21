ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На подземный рудник месторождения "Юбилейное" ООО "Башкирская медь" (предприятие сырьевого комплекса УГМК) в Хайбуллинском районе Республики Башкортостан поступила новая буровая установка Sandvik DD 321.

Новая машина предназначена для усиления транспортного парка подземной техники шахтостроительного управления (ШСУ) и в настоящее время задействована на проходке наклонного съезда горизонта 415 - 435 метров и развития горизонта 415 м. Юбилейного подземного рудника. Сейчас техника проходит обкатку на проходческих работах в наклонном съезде.

Новая буровая установка оснащена двумя стрелами для увеличения производительности бурения шпуров. На установке обеспечен отличный доступ ко всем основным узлам, что делает её удобной для проведения сервисных работ и замене запчастей. Все точки технического обслуживания доступны с уровня земли. Кабина оператора изолированная, оснащена самой современной электроникой и даже кондиционером, оборудовано светодиодное служебное освещение. Стоимость новой техники превышает 25 млн. руб.

В текущем году основная задача шахтостроителей ШСУ - подготовительные работы на 415 горизонте Юбилейного подземного рудника для последующей добычи руды. С помощью новой буровой установки Sandvik DD 321 шахтёры будут вести выработку с наклонного съезда до сбойки с Южным Вентиляционным стволом, а также проведут работы по оконтуриванию рудного тела.

Летом текущего года в ООО "Башкирская медь" ожидается поступление ещё 4 единиц подземной погрузочно-доставочной техники, которая также будет задействована на подземном руднике месторождения Юбилейное.