На российском рынке стартуют продажи BMW 2 серии Active Tourer
16.03.2017, 12:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания BMW Group Россия расширяет модельную линейку и выводит на рынок компактный автомобиль премиум-класса – BMW 2 серии Active Tourer. Уже этой весной во всех официальных дилерских центрах баварского бренда будут доступны четыре варианта исполнения: базовый BMW 218i Model Advantage, BMW 218i Model Sport Line, утонченный BMW 218i Model Luxury Line и BMW 218i Model M Sport с М пакетом в списке стандартного оснащения. Цены на новинку варьируются от 1 млн 680 тыс. рублей до 1 млн 951 тыс. 500 рублей в зависимости от варианта исполнения.
BMW 2 серии Active Tourer комплектуется рядным 3-цилиндровым двигателем объёмом 1,5 л с передовой технологией BMW TwinPower Turbo и турбокомпрессором типа twin-scroll, позволяющими развивать пиковую мощность 136 л.с. при 4400 об/мин и максимальный крутящий момент в 220 Нм уже на 1400 об/мин. В сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или опциональной 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Steptronic автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 9,2 с и при этом отличается средним расходом топлива 5,2 л/100 км в смешанном цикле.
Уже в базовом оснащении новинки доступны системы динамического контроля курсовой устойчивости DSC, системы ABS и DTC, крепления Isofix для установки детских сидений на заднем ряду, галогеновые фары головного света со светодиодными ходовыми огнями, шины Runflat, а также индикатор потери давления в них.
Штатное оснащение всех без исключения версий BMW 2 серии Active Tourer включает автоматический 2-зонный контроль климата, мультифункцию рулевого колеса, бортовой компьютер, а также мультимедийную систему iDrive с дисплеем 6,5”. Объём багажника в 468 литров может быть увеличен до 1510 литров при помощи складываемых в пропорции 40:20:40 спинок задних сидений.
Дополнительную индивидуальность автомобилю можно придать с помощью различных линий отделки. Базовый вариант исполнения Model Advantage включает такие опции, как 16'' легкосплавные диски V-spoke стиль 471, ткань Grid в отделке салона, а также матовые декоративные планки «Оксид Серебра» с характерной чёрной блестящей линией. Ткань Race Антрацит и 17'' легкосплавные диски Star-spoke стиль 379 придают спортивные акценты исполнению Model Sport Line. Линия Model Luxury Line отличается 17'' легкосплавными дисками Multi-spoke стиль 481, перфорированной кожей Dakota и декоративными деревянными планками «Fineline Stream». Аэродинамический М пакет, 17'' легкосплавные диски Double-spoke 483 М, спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира входят в состав топовой версии Model М Sport.
Как сообщалось ранее, по итогам первых двух месяцев 2017 года в России продано 4142 новых автомобиля BMW, что на 11% ниже показателя годичной давности.
BMW 2 серии Active Tourer комплектуется рядным 3-цилиндровым двигателем объёмом 1,5 л с передовой технологией BMW TwinPower Turbo и турбокомпрессором типа twin-scroll, позволяющими развивать пиковую мощность 136 л.с. при 4400 об/мин и максимальный крутящий момент в 220 Нм уже на 1400 об/мин. В сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или опциональной 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Steptronic автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 9,2 с и при этом отличается средним расходом топлива 5,2 л/100 км в смешанном цикле.
Уже в базовом оснащении новинки доступны системы динамического контроля курсовой устойчивости DSC, системы ABS и DTC, крепления Isofix для установки детских сидений на заднем ряду, галогеновые фары головного света со светодиодными ходовыми огнями, шины Runflat, а также индикатор потери давления в них.
Штатное оснащение всех без исключения версий BMW 2 серии Active Tourer включает автоматический 2-зонный контроль климата, мультифункцию рулевого колеса, бортовой компьютер, а также мультимедийную систему iDrive с дисплеем 6,5”. Объём багажника в 468 литров может быть увеличен до 1510 литров при помощи складываемых в пропорции 40:20:40 спинок задних сидений.
Дополнительную индивидуальность автомобилю можно придать с помощью различных линий отделки. Базовый вариант исполнения Model Advantage включает такие опции, как 16'' легкосплавные диски V-spoke стиль 471, ткань Grid в отделке салона, а также матовые декоративные планки «Оксид Серебра» с характерной чёрной блестящей линией. Ткань Race Антрацит и 17'' легкосплавные диски Star-spoke стиль 379 придают спортивные акценты исполнению Model Sport Line. Линия Model Luxury Line отличается 17'' легкосплавными дисками Multi-spoke стиль 481, перфорированной кожей Dakota и декоративными деревянными планками «Fineline Stream». Аэродинамический М пакет, 17'' легкосплавные диски Double-spoke 483 М, спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира входят в состав топовой версии Model М Sport.
Как сообщалось ранее, по итогам первых двух месяцев 2017 года в России продано 4142 новых автомобиля BMW, что на 11% ниже показателя годичной давности.