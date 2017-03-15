На следующей неделе в Приморье поступит первая партия упрощённых устройств "ЭРА-ГЛОНАСС"
15.03.2017, 14:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Разработчики упрощённого порядка оснащения системой вызова экстренных служб подержанных иномарок вышли на финишную прямую, сообщили в АО «ГЛОНАСС». Первая партия устройств поступит в Приморский край на следующей неделе.
АО «ГЛОНАСС» совместно с Минпромторгом, администрацией Приморского края, ГИБДД и таможенными органами Российской Федерации находятся на финишной стадии согласования предложенных решений по оснащению подержанных автомобилей устройствами вызова экстренных оперативных служб, сообщили primorsky.ru в компании. Первая партия упрощённых устройств поступит во Владивосток уже на следующей неделе, заявил врио генерального директора АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля.
В АО «ГЛОНАСС» добавили, что руководство компании планирует в ближайшее время посетить Владивосток, в ходе рабочей поездки «будут заключены соглашения с организациями, готовыми оснащать бывшие в употреблении транспортные средства, ввозимые на территорию Российской Федерации, устройствами вызова экстренных оперативных служб». Также Андрей Жерегеля ответит на вопросы представителей автомобильного бизнеса Приморья в ходе встречи с инициативной группой.
Напомним, с 1 января в России возникли проблемы с регистрацией ввозимых в страну подержанных автомобилей в связи с имением правила постановки на учёт иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Губернатор Приморья выступил в защиту автомобильной общественности, обратившись к полпреду Президента в ДФО Юрию Трутневу. В Правительстве РФ были приняты необходимые решения: с 17 февраля Владивостокская таможня начала выдавать ПТС на машины, ввезённые на территорию края до 15 февраля, а Минпромторгу было поручено разработать упрощенный порядок установки устройств системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанных иномарках.
Владимир Миклушевский подчеркнул, «ЭРА-ГЛОНАСС» – большой шаг вперёд с точки зрения безопасности вождения, она позволит сохранить тысячи человеческих жизней, но ею должны быть оснащены не только новые, но и подержанные автомобили.
АО «ГЛОНАСС» совместно с Минпромторгом, администрацией Приморского края, ГИБДД и таможенными органами Российской Федерации находятся на финишной стадии согласования предложенных решений по оснащению подержанных автомобилей устройствами вызова экстренных оперативных служб, сообщили primorsky.ru в компании. Первая партия упрощённых устройств поступит во Владивосток уже на следующей неделе, заявил врио генерального директора АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля.
В АО «ГЛОНАСС» добавили, что руководство компании планирует в ближайшее время посетить Владивосток, в ходе рабочей поездки «будут заключены соглашения с организациями, готовыми оснащать бывшие в употреблении транспортные средства, ввозимые на территорию Российской Федерации, устройствами вызова экстренных оперативных служб». Также Андрей Жерегеля ответит на вопросы представителей автомобильного бизнеса Приморья в ходе встречи с инициативной группой.
Напомним, с 1 января в России возникли проблемы с регистрацией ввозимых в страну подержанных автомобилей в связи с имением правила постановки на учёт иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Губернатор Приморья выступил в защиту автомобильной общественности, обратившись к полпреду Президента в ДФО Юрию Трутневу. В Правительстве РФ были приняты необходимые решения: с 17 февраля Владивостокская таможня начала выдавать ПТС на машины, ввезённые на территорию края до 15 февраля, а Минпромторгу было поручено разработать упрощенный порядок установки устройств системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанных иномарках.
Владимир Миклушевский подчеркнул, «ЭРА-ГЛОНАСС» – большой шаг вперёд с точки зрения безопасности вождения, она позволит сохранить тысячи человеческих жизней, но ею должны быть оснащены не только новые, но и подержанные автомобили.