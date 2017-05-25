ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Началось строительство дороги в обход села Лосева и города Павловска (Воронежская область) на км 633 - км 715 федеральной трассы М-4 "Дон".

В рамках подготовки территории производится снятие плодородного земельного слоя, отсыпка земляного полотна, вырубка леса. Кроме этого, строители приступили к забивке свай на искусственных сооружениях и строительству временных объездных дорог. Срок окончания строительства дороги в обход села Лосева и города Павловска - декабрь 2020 года.

Новый участок трассы М-4 "Дон" протяжённостью 85,17 км пройдёт по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов Воронежской области. Прогнозируемая интенсивность в первые пять лет эксплуатации: 10 000 - 12 000 авт./сутки.

Дорога будет соответствовать 1Б категории, что означает наличие четырёх полос с разделёнными встречными потоками, развязками в разных уровнях, а также отсутствие перекрёстков со светофорами. Расчётная скорость движения - 120 км/час.

В рамках проекта будет построено 5 разноуровневых развязок, 28 мостов и путепроводов, 7 площадок отдыха. 7 мостов и путепроводов будут капитально отремонтированы.

В декабре 2016 года Государственная компания "Автодор" и ООО "Трансстроймеханизация" подписали долгосрочное инвестиционного соглашение на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 633 - км 715 (обход с. Лосева и г. Павловска, Воронежская область).

Федеральная автомобильная дорога М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск является основной вертикальной осью дорожной системы России, соединяющей центральные и северные регионы Европейской части страны с Северным Кавказом, Черноморским побережьем, портом Новороссийск. Протяжённость дороги - более 1500 км. В доверительное управление Государственной компании "Автодор" М-4 "Дон" была передана в мае 2010 года. После введения в эксплуатацию новых скоростных участков 918,172 км дороги М-4 "Дон" стали соответствовать категории IБ, 101,135 км - категории IА, 100,629 - категории IВ. В результате проводимой Государственной компанией "Автодор" масштабной реконструкции вся магистраль М-4 "Дон" к 2019 года будет соответствовать первой технической категории.

В настоящее время на М-4 "Дон" в платном режиме действует более 500 км автодорог. Это - участки в Московской и Тульской областях (км 21 - км 93 и км 93 - км 211), обходы городов Богородицка (с 225-го по 260-й км) и Ефремова (с 287-го по 321-й км) в Тульской области, города Елец и села Яркино (с 330-го по 414-й км), города Задонск и села Хлевного (с 414-го по 464-й км) в Липецкой области, города Воронеж (с 492 по 517-й км), обход села Новая Усмань и села Рогачевка (км 517 - км 544) и платный участок км 544 - км 633 в Воронежской области.