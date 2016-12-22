ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На заводе ЗИЛ в Москве собрали последний грузовик в истории – им стал капотный ЗИЛ-43276Т. Машину изготовили ещё в середине сентября, когда ЗИЛ праздновал 100-летие со дня своего основания, но объявлено об этом только сейчас. Автомобиль собрали в Прессово-сварочном корпусе – одном из немногих подразделений завода, продолжающих работу по сей день.

Кстати, последний грузовой ЗИЛ не стали отправлять в музей, а продали как обычную машину – покупателем выступил трамвайный парк г. Казань. Никакой мемориальной таблички на выпущенной машине тоже нет. ЗИЛ-43276Т оснащён дизельным двигателем ММЗ Д-245.9Т экологического класса Евро-4 и 5-ступенчатой механической коробкой передач.



ЗИЛ являлся старейшим российским автомобилестроительным предприятием – он был основан ещё до революции, в 1916 году. Сейчас на бывших площадях завода строится новый район Москвы с жилыми и офисными зданиями. При этом производство легковых автомобилей представительского класса на предприятии стараниями фирмы "Механосборочный цех N6 АМО ЗИЛ" продолжается до сих пор.