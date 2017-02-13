Началось строительство станции метро "Шереметьевская"
13.02.2017, 20:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Строители приступили к освоению площадки для будущей станции "Шереметьевская" Третьего пересадочного контура (ТПК) метро, сообщил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарёв.
Как отметил глава ведомства, по своей конструкции "Шереметьевская" будет похожа на строящуюся соседнюю станцию "Нижняя Масловка". Она также будет глубокого заложения, с платформой островного типа.
Вторым этапом строительства северо-восточного участка ТПК занимается АО "Мосметрострой". Там расположатся две станции - "Шереметьевская" и "Ржевская". Обе станции будут пересадочными: с "Шереметьевской" можно будет попасть на "Марьину Рощу" Люблинско-Дмитровской линии, а со "Ржевской" - на "Рижскую" Калужско-Рижской линии.
Вводить Третий пересадочный контур будут поэтапно. "По планам, в этом году запустят движение поездов от "Делового центра" до "Петровского парка", а в 2018 году будет завершено строительство "Нижней Масловки"", - сказал Андрей Бочкарёв.
Вторым заработает участок от "Рубцовской" до "Нижегородской улицы".
Как отметил глава ведомства, по своей конструкции "Шереметьевская" будет похожа на строящуюся соседнюю станцию "Нижняя Масловка". Она также будет глубокого заложения, с платформой островного типа.
Вторым этапом строительства северо-восточного участка ТПК занимается АО "Мосметрострой". Там расположатся две станции - "Шереметьевская" и "Ржевская". Обе станции будут пересадочными: с "Шереметьевской" можно будет попасть на "Марьину Рощу" Люблинско-Дмитровской линии, а со "Ржевской" - на "Рижскую" Калужско-Рижской линии.
Вводить Третий пересадочный контур будут поэтапно. "По планам, в этом году запустят движение поездов от "Делового центра" до "Петровского парка", а в 2018 году будет завершено строительство "Нижней Масловки"", - сказал Андрей Бочкарёв.
Вторым заработает участок от "Рубцовской" до "Нижегородской улицы".