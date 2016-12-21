ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый Volkswagen Tiguan по итогам ноября вошёл в десятку самых популярных моделей в Европе, показав при этом наибольший рост продаж. Как отмечают в Volkswagen, именно высокий спрос на этот кроссовер, а также компаквэн Touran во многом обеспечил марке рост реализации на таких рынках, как Франция, Испания и Италия.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в ноябре остается Volkswagen Golf с показателем 37686 реализованных машин (-7,5%). На второе место вышла Renault Clio, чьи продажи увеличились на 20,3% до 27716 автомобилей. Третий результат показал Volkswagen Polo, на котором остановили свой выбор 25989 европейских покупателей (+6,7%).