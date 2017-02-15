Незаконные рубки леса в Тверской области сократились на 22 процента
15.02.2017, 10:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В 2016 году на территории лесного фонда Тверской области объем незаконно заготовленной древесины уменьшился на 35% по сравнению с 2015 годом.
Положительная динамика достигнута благодаря дополнительным мерам Министерства лесного хозяйства Тверской области по усилению эффективности федерального государственного лесного надзора.
В прошлом году в Тверской области выявлен 121 случай незаконной рубки лесных насаждений с объемом вырубленной древесины 4487,9 куб. метров. Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценивается в 49,5 млн рублей. По сравнению с 2015 годом, количество незаконных рубок уменьшилось на 22%, объем незаконно вырубленной древесины - на 35%, причиненный ущерб - на 33%.
По фактам выявленных в 2016 году незаконных рубок, содержащих признаки уголовного преступления, в органы внутренних дел переданы 116 материалов, на основании которых возбуждено 92 уголовных дела, привлечено к уголовной ответственности 25 лиц.
Повысить эффективность сохранения и использования лесных ресурсов призвана разработанная Правительством Тверской области Концепция развития лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, на прошлой неделе представленная на встрече Губернатора Тверской области Игоря Рудени с представителями лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, руководителями лесничеств Верхневолжья. Наряду с защитой от самовольных рубок, важнейшими задачами, определенными в документе, являются создание условий для роста объемов глубокой переработки древесины и привлечение инвестиций в эту сферу деятельности.
10 февраля в Торжокском районе открыта вторая очередь приоритетного инвестпроекта ООО «СТОД» - завод «Талион Арбор», где установлена крупнейшая в России линия по выпуску экологически чистых ориентированно-стружечных плит (OSB).
В этот же день на совещании с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и Губернатора Тверской области Игоря Рудени достигнуты договоренности о продолжении работы по созданию высокотехнологичных производств и модернизации действующих мощностей ЛПК при поддержке федерального и регионального Фондов развития промышленности.
Положительная динамика достигнута благодаря дополнительным мерам Министерства лесного хозяйства Тверской области по усилению эффективности федерального государственного лесного надзора.
В прошлом году в Тверской области выявлен 121 случай незаконной рубки лесных насаждений с объемом вырубленной древесины 4487,9 куб. метров. Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценивается в 49,5 млн рублей. По сравнению с 2015 годом, количество незаконных рубок уменьшилось на 22%, объем незаконно вырубленной древесины - на 35%, причиненный ущерб - на 33%.
По фактам выявленных в 2016 году незаконных рубок, содержащих признаки уголовного преступления, в органы внутренних дел переданы 116 материалов, на основании которых возбуждено 92 уголовных дела, привлечено к уголовной ответственности 25 лиц.
Повысить эффективность сохранения и использования лесных ресурсов призвана разработанная Правительством Тверской области Концепция развития лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, на прошлой неделе представленная на встрече Губернатора Тверской области Игоря Рудени с представителями лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, руководителями лесничеств Верхневолжья. Наряду с защитой от самовольных рубок, важнейшими задачами, определенными в документе, являются создание условий для роста объемов глубокой переработки древесины и привлечение инвестиций в эту сферу деятельности.
10 февраля в Торжокском районе открыта вторая очередь приоритетного инвестпроекта ООО «СТОД» - завод «Талион Арбор», где установлена крупнейшая в России линия по выпуску экологически чистых ориентированно-стружечных плит (OSB).
В этот же день на совещании с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и Губернатора Тверской области Игоря Рудени достигнуты договоренности о продолжении работы по созданию высокотехнологичных производств и модернизации действующих мощностей ЛПК при поддержке федерального и регионального Фондов развития промышленности.