ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Кроссовер Nissan Terrano, который выпускается на заводе в Москве, получит очередное обновление весной 2017 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Nissan, добавив, что детали обновления будут доступны ближе к старту продаж.

В настоящее время Nissan Terrano представлен в четырёх комплектациях – Comfort, Elegance, Elegance Plus и Teknа – по цене от 893 тысяч до 1 млн 167 тыс. рублей. Для модели доступно на выбор два двигателя. Бензиновый мотор с рабочим объемом 1,6 л развивает мощность 114 л.с. и крутящий момент 156 Нм. Для версии с передним приводом данный двигатель агрегируется с 5-ступенчатой МКП, для полноприводной – с 6-ступенчатой МКП. Альтернативный вариант – двигатель с рабочим объёмом 2,0 л мощностью 143 л.с. и крутящим моментом 195 Нм.