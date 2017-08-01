ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры KIA сегодня начинают продажи седана KIA Rio нового поколения, производство которого налажено на заводе в Санкт-Петербурге. Новинка доступна в шести уровнях и десяти вариантах комплектации по цене от 669 тыс. 900 рублей. Для модели предлагаются два двигателя – новый 1,4 Kappa MPI мощностью 100 л. с. и модернизированный 1,6 Gamma MPI мощностью 123 л. с. Оба мотора могут агрегатироваться как с 6-ступенчатой механической, так и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

В базовой комплектации предусмотрены кондиционер, обогрев и электропривод регулировки наружных зеркал, электропривод передних стеклоподъёмников, электроусилитель руля, фронтальные подушки, антиблокировочная система тормозов и система курсовой устойчивости ESC, интегрированная система активного управления шасси VSM, ассистент старта на подъеме НАС, система предупреждения об экстренном торможении ESS, а также впервые для данной модели – система контроля давления в шинах. Также новый Rio оснащается системой экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС.

В наиболее доступной версии Classic, предлагаемой за 669 тыс. 900 рублей, на новый Rio устанавливается двигатель 1,4 MPI и механическая 6-ступенчатая коробка передач. Автомобиль в этой комплектации имеет тканевую отделку сидений и аудиоподготовку, которая подразумевает установку четырёх динамиков. При этом предусмотрен и дополнительный вариант Classic Audio за 704 900 рублей со штатным головным устройством с радиоприёмником, входами USB и AUX. Также для комплектации Classic Audio предусмотрен подогрев передних сидений.

Комплектация Comfort представлена в четырёх различных исполнениях с двигателем 1,4 MPI. Стоимость автомобиля составляет 729 900 рублей (с механической коробкой передач) или 769 тыс. 900 рублей (с АКП), а с двигателем 1,6 MPI – 754 тыс. 900 или 794 тыс. 900 рублей соответственно. Эта комплектация предлагает значительно более широкий набор оснащения, включая дополнительные опции комфорта.

Рулевая колонка в комплектации Comfort имеет дополнительную регулировку по вылету, ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником, функцию автоматического запирания дверей при движении. Стеклоподъёмник водительской двери получил функцию Auto, стекла задних дверей также оснащаются электростеклоподъёмниками. Рулевое колесо и рукоятка селектора трансмиссии (вне зависимости от её типа) имеют кожаную отделку, а в пакет "Тёплые опции" входит обогрев руля. Функции управления аудиосистемой выносятся на рулевое колесо.

Комплектация Luxe (779 тыс. 900 рублей с механической коробкой передач и 819 тыс. 900 рублей с автоматической) и все более высокие версии нового Rio предлагаются только с двигателем 1,6 MPI. Начиная с уровня Luxe, автомобиль оснащается противотуманными фарами, светодиодными дневными ходовыми огнями (LED DRL), и системой климат-контроля.

На старте продаж комплектации Prestige и Premium предлагаются только с автоматической коробкой передач. Для них предусмотрен полный пакет "Тёплые опции", в который, помимо подогрева передних сидений и руля, входят обогрев задних сидений (с контролем терморежима), электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Автомобили в комплектации Prestige (899 тыс. 900 рублей) внешне отличаются легкосплавными дисками 15” (размерность шин 185/65R15), линзованными основными фарами с дополнительной секцией подсветки поворотов, хромированными ручками дверей, а также решёткой радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем. Для этой комплектации предусмотрена обивка сидений специальной тканью Prestige. Внутренние ручки дверей имеют хромированную отделку, ряд других элементов получили отделку чёрным глянцем. Для удобства водителя предусмотрен специальный отсек для хранения очков и отделанный искусственной кожей передний подлокотник с внутренним боксом и возможностью продольной регулировки. На KIA Rio Prestige устанавливается оптитронная приборная панель Supervision с дисплеем маршрутного компьютера 3,5 дюйма и расширенным, по сравнению с прежним поколением модели, функционалом, а мультимедийная система получила 2 дополнительных динамика (их общее число – 6) и поддержку протокола Bluetooth для подключения мобильного телефона.

Значительно шире становится и набор опций безопасности. Начиная с комплектации Prestige, новый Rio оснащается дополнительно боковыми подушками и шторками безопасности, центральным подголовником заднего ряда, датчиком света и задними парковочными датчиками. Помимо этого, начиная с уровня Prestige, на новый KIA Rio устанавливаются не барабанные, а дисковые задние тормоза.