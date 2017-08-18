ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый спортивный фастбек KIA Stinger выйдет на российский рынок в начале 2018 года как в заднеприводном, так и полноприводном исполнении. Цены, технические характеристики и комплектации KIA Stinger в российской спецификации будут объявлены ближе к дате начала продаж, сообщили в пресс-службе KIA Motors Rus.

В нашей стране новинка будет представлена с 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом (максимальная мощность 255 л. с., максимальный крутящий момент 353 Нм), а также с бензиновым 3,3 V6 с двойным турбонаддувом. Мощность двигателя 3,3 V6 составляет 370 л. с., а его максимальный крутящий момент – 510 Нм, он обеспечивает автомобилю разгон до 100 км/ч за 5,1 с. Stinger GT с двигателем с двойным турбонаддувом станет самым динамичным серийным автомобилем в истории бренда KIA. Все версии KIA Stinger будут оснащены 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

KIA Stinger будет предлагаться как с приводом на заднюю ось, так и с системой полного привода. Новинка будет оснащена пакетом систем активной безопасности DRiVE WISE, электронно-регулируемой адаптивной подвеской (DSDC - Dynamic Stability Damping Control) и системой выбора режимов движения Drive Mode Select, предлагающей выбор из пяти вариантов.