Новый чешский кроссовер Skoda Kodiaq будет собираться в Украине
13.03.2017, 13:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Новый чешский кроссовер Skoda Kodiaq будет собираться в Украине, в частности, собирать новые машины будут на закарпатском заводе компании “Еврокар”, что свидетельствует об отходе страны от сырьевого типа экономики, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
“Мы отходим от сырьевого типа экономики и ориентируемся на производство качественной, современной, европейской техники. А иностранные инвесторы помогают нам развить и усовершенствовать производство и, вместе с тем, – оживить рост экономики. Работаем для того, чтобы во всём мире знали, что Украина – надёжный и выгодный партнёр для инвестиций”, – написал В.Гройсман в своей странице в Фейсбук в воскресенье.
В настоящее время завод “Еврокар” выпускает почти весь модельный ряд Skoda. В апреле 2013 года завод начал производство Skoda Rapid, а в марте 2014 года – Skoda Spaceback.
В марте компания официально презентовала начало производства кроссовера Skoda Kodiaq.
“Мы отходим от сырьевого типа экономики и ориентируемся на производство качественной, современной, европейской техники. А иностранные инвесторы помогают нам развить и усовершенствовать производство и, вместе с тем, – оживить рост экономики. Работаем для того, чтобы во всём мире знали, что Украина – надёжный и выгодный партнёр для инвестиций”, – написал В.Гройсман в своей странице в Фейсбук в воскресенье.
В настоящее время завод “Еврокар” выпускает почти весь модельный ряд Skoda. В апреле 2013 года завод начал производство Skoda Rapid, а в марте 2014 года – Skoda Spaceback.
В марте компания официально презентовала начало производства кроссовера Skoda Kodiaq.