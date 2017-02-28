ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объединённая авиастроительная корпорация подвела итоги развития научно-технической деятельности в 2016 году. Ключевыми приоритетами работы корпорации становится научное сопровождение разработки совместного российско-китайского гражданского самолёта, развитие новых материалов и технологий совместно с отраслевыми и фундаментальными институтами.

"Сегодня ОАК работает примерно с двумя десятками фундаментальных и отраслевых институтов. Мы стараемся не только находить и адаптировать отечественные технологии к потребностям новых программ, но и формировать научный задел для создания перспективных самолётов", - отметил директор научно-технического центра ОАК Владимир Каргопольцев.

Наиболее важным проектом для предприятий ОАК стало научное сопровождение создания нового российско-китайского широкофюзеляжного самолёта. Гражданский лайнер более чем наполовину будет состоять из углепластика. В России идёт создание и испытание новых композитных материалов, которые будут использоваться в конструкции нового самолёта.

Приоритетными технологиями для российско-китайского широкофюзеляжного самолёта названы: безопасность, проектирование, улучшение экологичности лайнера, развитие комплексов радиоэлектронного оборудования, совершенствование производственных процессов и средств лётных испытаний и исследований.

В совещании приняли участие представители крупных промышленных компаний - госкорпорации Ростех, Объединённой двигателестроительной корпорации, а также ведущих отраслевых институтов - НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского", Центрального аэрогидродинамического института им. профессора Н. Е.Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н. Е.Жуковского"), Всероссийского института авиационных материалов, ГосНИИГА, ГосНИИАС, некоторых институтов Российской академии наук