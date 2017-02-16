ОАК расширяет рамки сотрудничества с Индией
16.02.2017, 17:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Представители Объединённой авиастроительной корпорации в ходе Международного авиасалона Aero India 2017 провели переговоры по расширению долгосрочного сотрудничества с индийскими партнёрами по вопросам поставок авиационной техники и проектам индустриальной кооперации.
Индия – крупнейший партнер России в области ВТС. В эксплуатации в Индии находится более 300 единиц российской авиатехники марок Су, МиГ, Ил. ОАК совместно с компанией HAL ведёт работу над программой совместной разработки перспективного многофункционального истребителя (FGFA).
«Наиболее технологичный проект российско-индийской повестки - это совместная разработка самолета пятого поколения. Мы закончили этап эскизного проектирования. Сейчас обсуждаем продолжение контракта, переход к рабочему проектированию, конкретную реализацию этого проекта. Я уверен, мы можем предложить Индии гораздо больше, с точки зрения технологической кооперации, чем любая другая страна», - сказал в ходе авиасалона Президент ОАК Юрий Слюсарь.
Одним из успешных проектов российско-индийского сотрудничества в рамках концепции «Make-in-India» является организация лицензионной сборки истребителя Су-30МКИ, который составляет основу парка ВВС Индии. Модернизация Су-30МКИ для использования в составе вооружения ракеты «БраМос» откроет для ВВС Индии новые возможности. Истребитель с 2,5-тонной сверхзвуковой ракетой на внешней подвеске впервые представлен в статической экспозиции авиасалона.
В ходе авиасалона состоялись встречи Президента ОАК Юрия Слюсаря с руководством ВВС Индии, а также с Председателем Правления корпорации HAL Т. С. Раджу. В частности, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в части сервисного обслуживания авиационной техники.
По словам главы ОАК, полученное свидетельство на осуществление поставок запчастей, ремонт, сервисное обслуживание и модернизацию российской военной техники за рубежом, позволит ОАК не только продавать самолёты, но заниматься их послепродажным обслуживанием на новом качественном уровне. Только парк Су-30МКИ в Индии насчитывает уже более 230 единиц, а в перспективе превысит 270 самолётов.
Индия – крупнейший партнер России в области ВТС. В эксплуатации в Индии находится более 300 единиц российской авиатехники марок Су, МиГ, Ил. ОАК совместно с компанией HAL ведёт работу над программой совместной разработки перспективного многофункционального истребителя (FGFA).
«Наиболее технологичный проект российско-индийской повестки - это совместная разработка самолета пятого поколения. Мы закончили этап эскизного проектирования. Сейчас обсуждаем продолжение контракта, переход к рабочему проектированию, конкретную реализацию этого проекта. Я уверен, мы можем предложить Индии гораздо больше, с точки зрения технологической кооперации, чем любая другая страна», - сказал в ходе авиасалона Президент ОАК Юрий Слюсарь.
Одним из успешных проектов российско-индийского сотрудничества в рамках концепции «Make-in-India» является организация лицензионной сборки истребителя Су-30МКИ, который составляет основу парка ВВС Индии. Модернизация Су-30МКИ для использования в составе вооружения ракеты «БраМос» откроет для ВВС Индии новые возможности. Истребитель с 2,5-тонной сверхзвуковой ракетой на внешней подвеске впервые представлен в статической экспозиции авиасалона.
В ходе авиасалона состоялись встречи Президента ОАК Юрия Слюсаря с руководством ВВС Индии, а также с Председателем Правления корпорации HAL Т. С. Раджу. В частности, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в части сервисного обслуживания авиационной техники.
По словам главы ОАК, полученное свидетельство на осуществление поставок запчастей, ремонт, сервисное обслуживание и модернизацию российской военной техники за рубежом, позволит ОАК не только продавать самолёты, но заниматься их послепродажным обслуживанием на новом качественном уровне. Только парк Су-30МКИ в Индии насчитывает уже более 230 единиц, а в перспективе превысит 270 самолётов.