ОАО "ВНИИР-Прогресс" обновляет оборудование испытательной лаборатории
25.01.2017, 19:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Предприятие группы компаний "АБС Электро" - ОАО "ВНИИР-Прогресс" продолжает проведение мероприятий по обновлению испытательного оборудования лаборатории испытаний. Согласно утверждённому плану в декабре 2016 года проведена модернизация вибростенда ВЭДС-1500.
Вибростенд ВЭДС-1500 предназначен для проведения испытаний изделий массой до 150 кг на воздействие однокомпонентной гармонической вибрации в вертикальном направлении и испытаний на вибропрочность и виброустойчивость.
Аттестацию вибростенда в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0008-002-2013 проводила аккредитованная Филиалом ФГБУ "32 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации компания ЗАО "ИТ "Тест-Прибор".
ОАО "ВНИИР-Прогресс" ставит перед собой задачу обеспечения стабильно высокого качества и надёжности своей продукции, для подтверждения которых проводит все необходимые испытания как разрабатываемых, так и серийно выпускаемых изделий.
Напомним, что лаборатория испытаний ОАО "ВНИИР-Прогресс" в октябре 2016 г. прошла периодическую аттестацию комиссией Филиала ФГБУ "46 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации. По результатам проверки лаборатории выдано свидетельство об аттестации.
Испытательная лаборатория ОАО "ВНИИР-Прогресс" входит в состав технического комплекса предприятия, обеспечивающего разработку, изготовление и испытания коммутационной и защитной низковольтной аппаратуры военного и общепромышленного назначения. Лаборатория оснащена оборудованием, позволяющим проводить испытания, предусмотренные комплексами государственных военных стандартов "Климат-7", "Мороз-6" и общих стандартов. Лаборатория также оказывает услуги сторонним организациям в проведении различных испытаний.
Вибростенд ВЭДС-1500 предназначен для проведения испытаний изделий массой до 150 кг на воздействие однокомпонентной гармонической вибрации в вертикальном направлении и испытаний на вибропрочность и виброустойчивость.
Аттестацию вибростенда в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0008-002-2013 проводила аккредитованная Филиалом ФГБУ "32 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации компания ЗАО "ИТ "Тест-Прибор".
ОАО "ВНИИР-Прогресс" ставит перед собой задачу обеспечения стабильно высокого качества и надёжности своей продукции, для подтверждения которых проводит все необходимые испытания как разрабатываемых, так и серийно выпускаемых изделий.
Напомним, что лаборатория испытаний ОАО "ВНИИР-Прогресс" в октябре 2016 г. прошла периодическую аттестацию комиссией Филиала ФГБУ "46 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации. По результатам проверки лаборатории выдано свидетельство об аттестации.
Испытательная лаборатория ОАО "ВНИИР-Прогресс" входит в состав технического комплекса предприятия, обеспечивающего разработку, изготовление и испытания коммутационной и защитной низковольтной аппаратуры военного и общепромышленного назначения. Лаборатория оснащена оборудованием, позволяющим проводить испытания, предусмотренные комплексами государственных военных стандартов "Климат-7", "Мороз-6" и общих стандартов. Лаборатория также оказывает услуги сторонним организациям в проведении различных испытаний.