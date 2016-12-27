ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Предприятие группы компаний "АБС Электро" - Санкт-Петербургский филиал ОАО "ВНИИР-Прогресс" в рамках реализации контракта с ООО "Балтийский завод-Судостроение" осуществило поставку трансформаторов для строительства атомного ледокольного судна "Арктика" проекта 22220 (заказ №05706), строительство которого ведётся в интересах ФГУП "Атомфлот" госкорпорации "Росатом".

Универсальный атомный двухосадочный ледокол "Арктика" - головной корабль проекта 22220, предназначен для ледокольной проводки и буксировки судов, как во льдах, так и на чистой воде, а также оказания помощи судам, выполнения спасательных работ и др. Согласно планам, к 2017-2018 гг. он пополнит парк судов ФГУП "Атомфлот".

ООО "Балтийский завод-Судостроение" (входит в АО "Объединённая Судостроительная Корпорация") является одним из лидеров на рынке отечественного судостроения. Завод выпускает широкий спектр изделий судовой энергетики и машиностроения, является поставщиком цветного и чёрного литья, как для оснащения кораблей и судов собственной постройки, так и для поставок другим верфям.