ОРЕАНДА-НОВОСТИ В 2016 году в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах региона мощности картофеле и овощехранилищ составили 165 тысяч тонн единовременного хранения. Это полностью обеспечивает хранение всего выращенного урожая.



Регион не только полностью снабжает себя картофелем и овощами, но и вывозит их за пределы области. Основным регионом поставки рязанского картофеля являются Москва и Московская область, куда отгружается более 30% реализуемого картофеля.



Также хозяйства области поставляют свою продукцию в Ивановскую, Владимирскую, Костромскую, Тверскую, Мурманскую области, в Санкт-Петербург, Краснодарский край и Дагестан.



Одним из направлений реализации продукции являются поставки для нужд учреждений социальной сферы: яблоки для 14 детских садов и картофель для МП «Детское питание» города Рязани поставляет ООО «Авангард».



Еженедельно на ярмарках выходного дня плодоовощную продукцию и картофель представляют 30-40 участников, среди которых не только крупные производители, но и личные подсобные хозяйства.