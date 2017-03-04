Объём продаж автомобилей KIA в России вырос на 8 процентов
04.03.2017, 11:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российские дилеры KIA в феврале реализовали 12390 автомобилей, что на 7,8% больше по сравнению с результатом годичной давности. По предварительным данным, KIA удалось сохранить первое место по объёму продаж среди всех иностранных автомобильных брендов, представленных на российском рынке. Прогнозируемая рыночная доля марки составила 11,4%.
Бестселлером KIA на российском рынке остаётся модель Rio: в феврале было реализовано 7033 таких автомобиля (+0,2%). По предварительной статистике, KIA Rio в прошлом месяце снова стал лидером среди самых продаваемых моделей на российском рынке. Второе место по объёму продаж в линейке KIA в России заняло семейство cee’d, которое в последний зимний месяц выбрал 1520 покупателей (+0,4%). На третью строчку в рейтинге бестселлеров KIA опустился кроссовер KIA Sportage с показателем 1474 проданных автомобиля (+94,5%).
Наибольший рост спроса (более 100%) отмечен у седана бизнес-класса KIA Optima (413 шт.) и флагманского кроссовера KIA Sorento Prime (335 шт.). Всего же положительную динамику на фоне февраля 2016 года продемонстрировали семь из двенадцати моделей марки.
«Февраль – самый короткий месяц года, однако для KIA он был очень важным. Мы реализовали почти на 900 автомобилей больше, чем в феврале прошлого года, и полностью удовлетворены достигнутыми показателями по продажам. Особо подчеркну, что в феврале 2017 года в России стартовали продажи обновлённого KIA Soul, включая новую спортивную версию GT. Мы считаем, что у этого стильного городского кроссовера огромный потенциал, ведь сегмент B-SUV в России растёт опережающими темпами. В этом году у KIA большие планы по обновлению модельного ряда – мы предложим российским клиентам 5 новинок, а также специальные серии. Уже в апреле 2017 года стартуют продажи обновлённого рамного внедорожника KIA Mohave, а в третьем квартале мы представим наш главный «козырь» - новое поколение KIA Rio», – отметил управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов.
По итогам двух прошедших месяцев 2017 года объём продаж KIA в России составил 22 696 автомобилей, что на 10,5% превышает показатели января – февраля 2016 года. По предварительной статистике, доля рынка KIA в России за первые два месяца текущего года составила 12,1%.
Бестселлером KIA на российском рынке остаётся модель Rio: в феврале было реализовано 7033 таких автомобиля (+0,2%). По предварительной статистике, KIA Rio в прошлом месяце снова стал лидером среди самых продаваемых моделей на российском рынке. Второе место по объёму продаж в линейке KIA в России заняло семейство cee’d, которое в последний зимний месяц выбрал 1520 покупателей (+0,4%). На третью строчку в рейтинге бестселлеров KIA опустился кроссовер KIA Sportage с показателем 1474 проданных автомобиля (+94,5%).
Наибольший рост спроса (более 100%) отмечен у седана бизнес-класса KIA Optima (413 шт.) и флагманского кроссовера KIA Sorento Prime (335 шт.). Всего же положительную динамику на фоне февраля 2016 года продемонстрировали семь из двенадцати моделей марки.
«Февраль – самый короткий месяц года, однако для KIA он был очень важным. Мы реализовали почти на 900 автомобилей больше, чем в феврале прошлого года, и полностью удовлетворены достигнутыми показателями по продажам. Особо подчеркну, что в феврале 2017 года в России стартовали продажи обновлённого KIA Soul, включая новую спортивную версию GT. Мы считаем, что у этого стильного городского кроссовера огромный потенциал, ведь сегмент B-SUV в России растёт опережающими темпами. В этом году у KIA большие планы по обновлению модельного ряда – мы предложим российским клиентам 5 новинок, а также специальные серии. Уже в апреле 2017 года стартуют продажи обновлённого рамного внедорожника KIA Mohave, а в третьем квартале мы представим наш главный «козырь» - новое поколение KIA Rio», – отметил управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов.
По итогам двух прошедших месяцев 2017 года объём продаж KIA в России составил 22 696 автомобилей, что на 10,5% превышает показатели января – февраля 2016 года. По предварительной статистике, доля рынка KIA в России за первые два месяца текущего года составила 12,1%.