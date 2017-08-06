ОРЕАНДА-НОВОСТИ В последние несколько лет в Дагестане уделяется особое внимание развитию птицеводства. В приоритетном проекте развития республики «Эффективный АПК» данная отрасль отмечена как одна из самых значимых. Это обусловлено тем, что регион лишь на 30% обеспечивает свои потребности в мясе птицы.



В рамках реализации проекта и программы импортозамещения в республике проводится комплекс мер, которые позволят в будущем вывести птицеводство на качественно новый уровень.



Так, по итогам I полугодия по всем категориям хозяйствования было произведено 16,3 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе, а также 22 тыс. тонн в живом весе. За 2016 год в республике было произведено свыше 46 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе. По итогам последних нескольких лет рост составил порядка 40%.