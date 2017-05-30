ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В июле в официальных дилерских центрах Peugeot и Citroen стартуют продажи коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy нового поколения. Как сообщает пресс-служба PSA Groupe, начальная стоимость автомобилей составляет 1 299 900 рублей. За такую цену покупателям будет доступен автомобиль в базовой комплектации с двигателем 1,6 л мощностью 90 л.с. и механической трансмиссией.

В эту комплектацию входят регулировка руля по высоте и вылету, зеркала с электроприводом и обогревом, импульсные электростеклоподъёмники. В городских условиях может быть крайне полезен круиз-контроль и ограничитель скорости с функцией памяти, в дальних же поездках – сигнализация усталости водителя (таймер). За безопасность отвечают системы динамической стабилизации ABS с функцией распределения тормозных усилий и ESP, дополненной антипробуксовочной системой, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира. Требования профессионалов призвано удовлетворить наличие штатной сплошной металлической перегородки во всю высоту кузова, колец для фиксации груза в полу, правая сдвижная боковая дверь и задние распашные 50/50 двери.

Кроме того, автомобили адаптированы к российским условиям эксплуатации: в стандарт входят усиленная подвеска и увеличенный дорожный просвет, защита картера двигателя, предпусковой догреватель дизельного двигателя, обогрев зоны покоя стеклоочистителей, аккумулятор увеличенной ёмкости.

Новые Peugeot Expert и Citroen Jumpy оснащаются дизельными двигателями объёмом 1,6 л с механической 5-ступенчатой коробкой передач и 2,0 л, работающим в паре с 6-ступенчатой механической или автоматической трансмиссиями. Мощность двигателей составляет 90 л.с. (215Нм) и 150 л.с. (370Нм) соответственно.