Ошибка рабочего обошлась компании LEGO в 1,6 млн долларов
15.08.2017, 08:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания LEGO отозвала партию из 129 000 наборов конструкторов из-за неправильного оттенка серого цвета. Об этом пишет TheLocal.
Отзыв произошёл в 2015 году, но компания рассказала о произошедшем только сейчас. Наборы из линеек LEGO Star Wars и LEGO Creator должны были включать себя тёмно-серые детали. Вместо них в упаковках оказались детали светло-серого цвета. Общая стоимость отозванных наборов превышает $1,6 млн.
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Выяснилось, в частности, что неприятность случилась на заводе в датском Биллунде: рабочий прикрепил некорректный цветовой маркер к трубе, детали и которой поступают на конвейер. Ошибка обнаружилась до поступления игровых наборов в розницу. И компании пришлось нанимать дополнительных рабочих из Чехии и Венгрии для переупаковки наборов с деталями правильного оттенка.
Производитель популярного конструктора вложил 400 000 крон в усовершенствование производственного процесса с целью избежать подобных ошибок в будущем. Система позволяет рабочим делать пробную печать деталей для точного понимания их реального цвета.
Этот производственный промах обошёлся компании в 10 миллионов крон. Для компании, доход которой на конец 2016 года составила 37.9 миллиардов крон, а чистая прибыль 9.4 миллиарда, такие потери незначительны.
Отмечается, что в отношении сотрудника, который допустил ошибку, не было применено никаких дополнительных санкций.
Отзыв произошёл в 2015 году, но компания рассказала о произошедшем только сейчас. Наборы из линеек LEGO Star Wars и LEGO Creator должны были включать себя тёмно-серые детали. Вместо них в упаковках оказались детали светло-серого цвета. Общая стоимость отозванных наборов превышает $1,6 млн.
--- Информация: Интернет-магазин BootlegBricks.ru предлагает приобрести конструкторы Lepin - китайский бренд пластиковых наборов аналогов известного во всём мире Lego. Конструкторы Lepin полностью идентичны Lego, используют тот же материал в его производстве и имеют точно такие же коллекции и модели конструкторов. Детали полностью совместимы с конструкторами Lego, их можно комбинировать между собой и создавать новые варианты игрушек. Телефон для связи +7 499 899-81-84 ---
Выяснилось, в частности, что неприятность случилась на заводе в датском Биллунде: рабочий прикрепил некорректный цветовой маркер к трубе, детали и которой поступают на конвейер. Ошибка обнаружилась до поступления игровых наборов в розницу. И компании пришлось нанимать дополнительных рабочих из Чехии и Венгрии для переупаковки наборов с деталями правильного оттенка.
Производитель популярного конструктора вложил 400 000 крон в усовершенствование производственного процесса с целью избежать подобных ошибок в будущем. Система позволяет рабочим делать пробную печать деталей для точного понимания их реального цвета.
Этот производственный промах обошёлся компании в 10 миллионов крон. Для компании, доход которой на конец 2016 года составила 37.9 миллиардов крон, а чистая прибыль 9.4 миллиарда, такие потери незначительны.
Отмечается, что в отношении сотрудника, который допустил ошибку, не было применено никаких дополнительных санкций.
Источник: TheLocal