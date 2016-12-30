Партия КАМАЗов поставлена на Крайний Север
30.12.2016, 11:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Партия из 30-ти автомобилей КАМАЗ поставлена в адрес транспортной компании ООО "СтройТрансКом" и будет задействована при освоении Ванкорского нефтегазового месторождения.
Спецверсии КАМАЗ-БИЗНЕС и КАМАЗ-БАТЫР, созданные на базе шасси КАМАЗ-44108, оснащены двигателем Cummins ISLe-340/375 и ""северным пакетом" опций.
Сделанный заказчиком выбор обусловлен многолетним положительным опытом работы этих машин в районах Крайнего Севера. Высокая надёжность, грузоподъёмность, проходимость, а также эффективность и комфортабельность техники подтверждены в реальных условиях эксплуатации.
Спецверсии КАМАЗ-БИЗНЕС и КАМАЗ-БАТЫР, созданные на базе шасси КАМАЗ-44108, оснащены двигателем Cummins ISLe-340/375 и ""северным пакетом" опций.
Сделанный заказчиком выбор обусловлен многолетним положительным опытом работы этих машин в районах Крайнего Севера. Высокая надёжность, грузоподъёмность, проходимость, а также эффективность и комфортабельность техники подтверждены в реальных условиях эксплуатации.