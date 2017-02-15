Парусник "Паллада" отправился в первый рейс с начала 2017 года
15.02.2017, 12:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 15 февраля, учебное парусное судно Росрыболовства «Паллада» отправился в первый рейс 2017 года. Практику на легендарном паруснике в этот раз посчастливится пройти 82 курсантам из филиалов Дальрыбвтуза: Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа и Дальневосточного мореходного училища, а также 30 ребятам из Керченского государственного морского технологического университета. Планируется, что судно пробудет в рейсе 45 суток и за это время посетит два иностранных порта – Далянь (КНР) и Пусан (Южная Корея). В последнем экипаж и курсанты примут участие в мероприятиях, организованных генеральным консульством России в порту Пусан.
В этот раз корабль отшвартуется под руководством нового капитана — Сергея Толовикова. На «Палладе» Сергей Анатольевич не новичок: в 2012 году он уже находился в этой должности, под его руководством парусник отправился в свою «Африканскую одиссею», посвящённую 20-летию Всемирного дня водных ресурсов.
По плану, фрегат «Паллада» вернётся из первого рейса в конце марта.
В этот раз корабль отшвартуется под руководством нового капитана — Сергея Толовикова. На «Палладе» Сергей Анатольевич не новичок: в 2012 году он уже находился в этой должности, под его руководством парусник отправился в свою «Африканскую одиссею», посвящённую 20-летию Всемирного дня водных ресурсов.
По плану, фрегат «Паллада» вернётся из первого рейса в конце марта.