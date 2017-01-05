PERCo продолжает расширять производственно-технологическую базу
05.01.2017, 12:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с ростом объёмов производства PERCo продолжает расширять производственно-технологическую базу.
Ведён в эксплуатацию новый электроэрозионный станок с ЧПУ Арта 423 Про. На новом оборудовании обрабатываются детали механизмов скоростных проходов и полноростовых турникетов.
В заготовительном цехе заработал новый автоматический ленточнопильный станок Н-360 HANC (Тайвань). Это уже второй станок этой марки на заводе, за счёт автоматической подачи и пакетной обработки заготовок станок в 2-3 раза ускоряет процесс высокоточной резки заготовок.
Новый полуавоматический лентопилочный cтанок Pilous ARG220 Plus (Чехия) с поворотным порталом пришёл на смену предыдущему, на производстве работает два таких станка. Кроме того, в этом году начала работу установка индукционного нагрева IHM -30-8-50/WS-1,2-2 для закалки деталей.
Регулярная модернизация и совершенствование технологических процессов позволяют заводу PERCo из года в год выпускать продукцию, которая соответствует мировым стандартам качества.
Ведён в эксплуатацию новый электроэрозионный станок с ЧПУ Арта 423 Про. На новом оборудовании обрабатываются детали механизмов скоростных проходов и полноростовых турникетов.
В заготовительном цехе заработал новый автоматический ленточнопильный станок Н-360 HANC (Тайвань). Это уже второй станок этой марки на заводе, за счёт автоматической подачи и пакетной обработки заготовок станок в 2-3 раза ускоряет процесс высокоточной резки заготовок.
Новый полуавоматический лентопилочный cтанок Pilous ARG220 Plus (Чехия) с поворотным порталом пришёл на смену предыдущему, на производстве работает два таких станка. Кроме того, в этом году начала работу установка индукционного нагрева IHM -30-8-50/WS-1,2-2 для закалки деталей.
Регулярная модернизация и совершенствование технологических процессов позволяют заводу PERCo из года в год выпускать продукцию, которая соответствует мировым стандартам качества.