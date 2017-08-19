ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «АльфаСтрахование» заключила договор страхования персонала от несчастного случая с компанией «Полюс» - крупнейшим производителем золота в России. Годовой защитой обеспечено 14 тыс. сотрудников.

ПАО «Полюс» — одна из десяти крупнейших глобальных золотодобывающих компаний. Компания располагает вторыми по объ`му мировыми запасами золота. Основные предприятия расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия), они включают пять действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.

«Защищённые полисами от несчастных случаев сотрудники «Полюса» в случае возникновения непредвиденных обстоятельств могут рассчитывать на выплаты, которые помогут в лечении, реабилитации и поддержат финансовое благополучие пострадавших», - говорит Виктория Морозова, руководитель управления страхования корпоративных клиентов от несчастного случая «АльфаСтрахование».