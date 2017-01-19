Первые 10 млн. карат добыты ПАО "Севералмаз"
19.01.2017, 15:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Алмаз весом в 30 карат, найденный в начале 2017 года в трубке "Архангельская", пополнил количество добытого на месторождении им. М.В. Ломоносова редкого природного ископаемого до 10 млн. карат.
"Промышленное освоение месторождения им. М.В. Ломоносова началось в 2005 году, до этого проводились геологические изыскания и прорабатывались оптимальные методы добычи алмазов. Так что добыча первых 10 млн. карат - это результат огромной работы всех сотрудников предприятия и прекрасный подарок в честь нашего 25-летия и компании "АЛРОСА", чьим дочерним предприятием мы являемся", - сказал генеральный директор АО "Севералмаз" Андрей Письменный.
Он также отметил, что в настоящий момент ПАО "Севералмаз" вышло на проектные параметры по промышленной добыче 4 млн. тонн руды в год, это значит, что в 2017 году будет добыто 2,4 млн. карат. В дальнейшем предприятие планирует увеличить добычу до 5 млн. карат ежегодно, а также заняться освоением алмазоносных трубок "Пионерская" и "им. Ломоносова".
"Промышленное освоение месторождения им. М.В. Ломоносова началось в 2005 году, до этого проводились геологические изыскания и прорабатывались оптимальные методы добычи алмазов. Так что добыча первых 10 млн. карат - это результат огромной работы всех сотрудников предприятия и прекрасный подарок в честь нашего 25-летия и компании "АЛРОСА", чьим дочерним предприятием мы являемся", - сказал генеральный директор АО "Севералмаз" Андрей Письменный.
Он также отметил, что в настоящий момент ПАО "Севералмаз" вышло на проектные параметры по промышленной добыче 4 млн. тонн руды в год, это значит, что в 2017 году будет добыто 2,4 млн. карат. В дальнейшем предприятие планирует увеличить добычу до 5 млн. карат ежегодно, а также заняться освоением алмазоносных трубок "Пионерская" и "им. Ломоносова".