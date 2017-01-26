Петербургский автопром в 2017 году может вырасти на 10%
26.01.2017, 14:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в 2016 году петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 281500 легковых автомобилей, что на 9% меньше показателя годичной давности. Таким образом, объём производства автомобилей в Петербурге падает уже три года подряд. Последний раз выпуск машин в городе увеличился по итогам 2013 года – тогда рост составил символический 1% (с конвейеров петербургских автозаводов сошло 392900 автомобилей).
«Если не брать в расчёт показатель завода General Motors за 2015 год, то три действующих городских автозавода сократили выпуск машин всего на 5%, – отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – В 2017 году мы прогнозируем рост автомобильного производства в городе минимум на 10%. Частично на этот показатель повлияет то, что в сравнении не будут учитываться данные GM. С другой стороны, оптимистичный прогноз основан на динамике российского спроса на петербургские бестселлеры автомобильного рынка».
По итогам 2016 года семь моделей, выпускаемых на городских предприятиях, вошли в топ-25 самых популярных машин в России. Это Hyundai Solaris (номер один на рынке), KIA Rio, Hyundai Creta Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail.
«Если не брать в расчёт показатель завода General Motors за 2015 год, то три действующих городских автозавода сократили выпуск машин всего на 5%, – отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – В 2017 году мы прогнозируем рост автомобильного производства в городе минимум на 10%. Частично на этот показатель повлияет то, что в сравнении не будут учитываться данные GM. С другой стороны, оптимистичный прогноз основан на динамике российского спроса на петербургские бестселлеры автомобильного рынка».
По итогам 2016 года семь моделей, выпускаемых на городских предприятиях, вошли в топ-25 самых популярных машин в России. Это Hyundai Solaris (номер один на рынке), KIA Rio, Hyundai Creta Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail.