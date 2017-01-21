ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Республике Татарстан с начала 2017 года в сфере охраны труда в строительстве Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда проведено 17 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 2 постановления на общую сумму 64 тыс. рублей. Об этом сообщил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

Провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В совещании принял участие первый заместитель Премьер-министра РТ Алексей Песошин.

В Татарстане по состоянию на 20 января 2017 года введено 180,4 тыс. кв. м. жилья (7,5% от плана), что составляет 106 % к соответствующему периоду прошлого года. С начала года работа по реализации программы жилищного строительства начата во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан.

По программе социальной ипотеки на 20 января введено 11 домов общей площадью 30,5 тыс. кв. метров на 604 квартиры (Актанышский – 1, Алексеевский – 2, Арский – 2, Верхнеуслонский – 1, Новошешминский – 1, Набережные Челны – 1, Нижнекамский – 1, Казань – 1, Чистопольский - 1).

Из строящихся объектов программы соципотеки в высокой степени готовности находятся 89 объектов; в средней степени готовности - 45 объектов; в низкой степени готовности - 66 объектов.

В 2017 году в рамках программы арендного жилья запланировано строительство 13 жилых домов общей площадью 22,6 тыс. кв. метров. Так, 1 объект введён в эксплуатацию (Верхнеуслонский район); на 6 объектах строительно-монтажные работы завершены (Верхнеуслонский-2, Алькеевский район -2, Черемшанский район -1, город Иннополис - 2). При этом на 4 объектах ведутся отделочные работы (Иннополис); на 1 объекте ведётся устройство стен (Апастовский район).

В 2017 году в рамках реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жильё, планируется обеспечить 305 детей-сирот по договорам найма жилых помещений на сумму 346 млн. 742,6 тыс. рублей.

В пределах бюджетных средств на 2017 год на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 49 многодетных семей, имеющих 5 и более детей; 50 молодых семей - по ФЦП «Жилище» 2015-2020 годы, 49 граждан в рамках ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, право на улучшение жилищных условий которым гарантировано федеральным законодательством.

В рамках реализации программы многоквартирного инвестиционного жилья планируется строительство 111 домов (уже введено – 5 домов, остаток – 106 домов). Из 106 многоквартирных инвестиционных жилых домов находятся в высокой степени готовности - 41 дом (более 70%); в средней степени готовности - 38 домов (от 30 до 70%); в низкой степени готовности - 27 домов (от 0 до 30%).

По программе малоэтажного строительства (в том числе индивидуальное жилищное строительство - ИЖС) планируется ввести 8 800 домов, уже введено 566 домов, остаток – 8 234 дома.

В части долевого строительства по отчету уполномоченного органа исполнительного комитета Казани по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства ситуация на трех долевых объектах, находящихся на контроле Минстроя РФ, общей площадью 54,2 тыс. кв. м для 608 дольщиков, следующая. Так, 128-квартирный жилой дом по ул.Четаева (Казань, застройщик ЗАО «Вектр») – 98 дольщиков, техническая готовность 99%. Ведется устранение замечаний, выданных ИГСН РТ. Следующий объект - 152-квартирный жилой дом по ул. Амирхана в квартале 68 (Казань, застройщик ООО «Маг-строй») - 126 дольщиков, техническая готовность – 82%.