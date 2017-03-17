ОРЕАНДА-НОВОСТИ Порт Ванино в Хабаровском крае продолжает отгрузку угля. Но чёрной пыли в посёлке стало меньше.



Мобильные грохоты – установки для сортировки угля, ставшие главным источником беспокойства местных жителей, опечатаны и не работают. Для очистки воздуха от угольной пыли используют новые снегогенераторы.



Сейчас их на предприятии четыре. По заверениям руководства Ванинского морского торгового порта, в ближайшее время будут установлены вакуумная машина и системы орошения на портальных кранах. Эти меры должны снизить уровень загрязнения окружающей среды угольной пылью на 95-98 процентов.