После корпоративного отпуска КАМАЗ возобновил производство
23.01.2017, 11:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники КАМАЗа сегодня вышли на работу после оплачиваемого двухнедельного отпуска. КАМАЗ традиционно ушёл в корпоративный отпуск сразу после новогодних праздников.
В штатном режиме работали ремонтные и сервисные службы, занимавшиеся ремонтом и модернизацией оборудования, сообщает пресс-служба КАМАЗа.
Напомним, несколько лет назад в компании было принято решение объявить единые даты отпуска для большей части персонала. Ежегодный корпоративный отпуск традиционно делится на две части, вторая половина в этом году запланирована на середину августа.
В штатном режиме работали ремонтные и сервисные службы, занимавшиеся ремонтом и модернизацией оборудования, сообщает пресс-служба КАМАЗа.
Напомним, несколько лет назад в компании было принято решение объявить единые даты отпуска для большей части персонала. Ежегодный корпоративный отпуск традиционно делится на две части, вторая половина в этом году запланирована на середину августа.