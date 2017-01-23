ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники КАМАЗа сегодня вышли на работу после оплачиваемого двухнедельного отпуска. КАМАЗ традиционно ушёл в корпоративный отпуск сразу после новогодних праздников.

В штатном режиме работали ремонтные и сервисные службы, занимавшиеся ремонтом и модернизацией оборудования, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Напомним, несколько лет назад в компании было принято решение объявить единые даты отпуска для большей части персонала. Ежегодный корпоративный отпуск традиционно делится на две части, вторая половина в этом году запланирована на середину августа.