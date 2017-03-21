ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ приняло решение о расширении морского порта Ванино (Хабаровский край) за счёт включения в состав его границ земельных участков, предназначенных для строительства морского терминала мощностью 24 млн. тонн в год, расположенных на северной прибрежной территории бухты Мучке Ванинского района Хабаровского края. Соответствующее распоряжение от 13 марта 2017 года №435-р подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Документ разработан Минтрансом России в соответствии с Федеральным законом "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и на основании схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (утверждена распоряжением правительства от 19 марта 2013 года №384-р).

Подписанное распоряжение направлено на реализацию нового инвестиционного проекта и развитие существующей инфраструктуры морского порта Ванино.

В порту планируется строительство терминала мощностью до 24 млн тонн угля в год в районе бухты Мучке в Ванинском районе Хабаровского края. В составе терминала будут построены два причала для отгрузки угля, участок с причалом портофлота, корневой участок с берегоукреплением, комплекс навалочных грузов, топливозаправочный комплекс, железнодорожное хозяйство и административно-бытовой комплекс.

Проект реализуется на условиях государственно-частного партнёрства между ФГУП "Росморпорт" и ООО "Саха (Якутская) транспортная компания" (ООО "Сахатранс"). Общая стоимость строительства 25 млрд 500 млн руб., в том числе за счёт средств внебюджетных источников - 24 млрд 400 млн руб. и за счёт средств федерального бюджета - 1 млрд 100 млн руб.

Проект планируется к реализации в 2018-2021 годах.

Принятое решение будет способствовать развитию портовой инфраструктуры Хабаровского края, созданию дополнительных рабочих мест, а также развитию рынка российского угля и увеличению объёма его экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.