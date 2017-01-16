При содействии ЮНЕСКО к штаб-квартире ООН приплывёт из Европы судно на водородной тяге
16.01.2017, 21:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Весной 2017 года при содействии ЮНЕСКО из порта Сен-Мало отчалит первое судно на водородной тяге "Энерджи обзервер". Оно отправится в Париж, а оттуда - в кругосветное путешествие.
Уже шесть лет это судно бороздит океанские просторы, не израсходовав ни капли ископаемого топлива. Планируется, что в период с 2017 по 2022 год оно причалит к берегам многих морских столиц и сделает 101 остановку. Ожидается, что "Энерджи обзервер" приплывёт в Нью-Йорк и символически пришвартуется вблизи штаб-квартиры ООН, которая ведёт активную борьбу с глобальным потеплением в мире.
Цель этого кругосветного путешествия заключается в продвижении более активного использования возобновляемых источников энергии и популяризации Целей устойчивого развития.
""Энерджи обзервер" сможет рассчитывать на поддержку ЮНЕСКО в процессе осуществления своей миссии по поощрению развития возобновляемых источников энергии и повышения осведомлённости о проблемах энергетического перехода", - говорится в заявлении ЮНЕСКО.
В ЮНЕСКО отмечают, что судно "Энерджи обзервер" является беспрецедентным достижением. Оно работает на различных источниках возобновляемой энергии, в том числе энергии, получаемой из морской воды. Цель новой инициативы - создание судоходства, которое было бы полностью энергетически автономным и не производило выбросов парниковых газов или мелких частиц.
На борту судна-лаборатории в экстремальных условиях в плавание выйдут те, кому пришла в голову мысль об этом приключении: парусный гонщик и представитель командного состава торгового флота Викторьен Эрюссар и исследователь и режиссёр-документалист Жером Делафосс. С ними отправится и группа, работающая над мультимедийными проектами в биосферных заповедниках.
Уже шесть лет это судно бороздит океанские просторы, не израсходовав ни капли ископаемого топлива. Планируется, что в период с 2017 по 2022 год оно причалит к берегам многих морских столиц и сделает 101 остановку. Ожидается, что "Энерджи обзервер" приплывёт в Нью-Йорк и символически пришвартуется вблизи штаб-квартиры ООН, которая ведёт активную борьбу с глобальным потеплением в мире.
Цель этого кругосветного путешествия заключается в продвижении более активного использования возобновляемых источников энергии и популяризации Целей устойчивого развития.
""Энерджи обзервер" сможет рассчитывать на поддержку ЮНЕСКО в процессе осуществления своей миссии по поощрению развития возобновляемых источников энергии и повышения осведомлённости о проблемах энергетического перехода", - говорится в заявлении ЮНЕСКО.
В ЮНЕСКО отмечают, что судно "Энерджи обзервер" является беспрецедентным достижением. Оно работает на различных источниках возобновляемой энергии, в том числе энергии, получаемой из морской воды. Цель новой инициативы - создание судоходства, которое было бы полностью энергетически автономным и не производило выбросов парниковых газов или мелких частиц.
На борту судна-лаборатории в экстремальных условиях в плавание выйдут те, кому пришла в голову мысль об этом приключении: парусный гонщик и представитель командного состава торгового флота Викторьен Эрюссар и исследователь и режиссёр-документалист Жером Делафосс. С ними отправится и группа, работающая над мультимедийными проектами в биосферных заповедниках.