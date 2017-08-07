ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Крымском отделе Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства подведены итоги хозяйственной деятельности аквакультурных (марикультурных) хозяйств Крымского полуострова по итогам первого полугодия 2017 года. Общий объём изъятия продукции товарной аквакультуры составил 109 тонн (в 2016 г. – 126 тонн). При этом было произведено более 30 тонн мидий (в 2016 г. – 27,9 тонны); 5,4 тонны тилапии нильской (2016 – 0,2 тонны); 3,6 тонны осетровых (в 2016 г. – 0,5 тонны); 1,9 тонны радужной форели (в 2016 г. – не производилась); более 20 тонн устриц (в 2016 г.– 11,7 тонны). Общий объём произведённой аквапродукции уступает объёмам за аналогичный период прошлого года за счёт недополучения карповых видов рыб в зимний и весенний периоды из-за погодных аномалий.

В приоритете производителей – двустворчатые моллюски (мидии, устрицы) и осетровые (стерлядь, осетр, икра). Причём прирост производства товарной рыбы и моллюсков в городе Севастополь превысил показатели прошлого года на 30,3%, а в Республике Крым – на 65% по моллюскам. Кроме того, значительно выросло производство тилапии нильской и радужной форели, что не может не радовать крымчан и гостей полуострова, ведь продукция товарной аквакультуры, в первую очередь, поступает в крымскую торговую сеть.

На сегодняшний день на территории Крымского полуострова деятельность в области аквакультуры осуществляют 66 предприятий. В первом полугодие прошлого года таких предприятий было 42. Таким образом, наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа аквафермеров.

Всего по Республике Крым Азово-Черноморским теруправлением Росрыболовства и Минсельхозом Республики Крым определены границы 37 рыбоводных участков. По 15 участкам Росрыболовством проведены торги в форме аукциона на право заключения договора пользования, заключено 15 таких договоров.

По городу Севастополь определены границы четырёх рыбоводных участков, из которых по 3 участкам Росрыболовством уже проведены аукционные торги и заключены договора пользования.

Подведённые полугодовые итоги позволяют говорить о положительной динамике в увеличении объёмов производства выращиваемых аквакультурных объектов, расширении их ассортимента, а также прогнозировать их дальнейший рост. Общий объём произведённой аквапродукции уступает объёмам за аналогичный период прошлого года за счёт недополучения карповых видов рыб в зимний и весенний периоды из-за погодных аномалий.