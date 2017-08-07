Прирост производства моллюсков в Республике Крым составил 65%
В приоритете производителей – двустворчатые моллюски (мидии, устрицы) и осетровые (стерлядь, осетр, икра). Причём прирост производства товарной рыбы и моллюсков в городе Севастополь превысил показатели прошлого года на 30,3%, а в Республике Крым – на 65% по моллюскам. Кроме того, значительно выросло производство тилапии нильской и радужной форели, что не может не радовать крымчан и гостей полуострова, ведь продукция товарной аквакультуры, в первую очередь, поступает в крымскую торговую сеть.
На сегодняшний день на территории Крымского полуострова деятельность в области аквакультуры осуществляют 66 предприятий. В первом полугодие прошлого года таких предприятий было 42. Таким образом, наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа аквафермеров.
Всего по Республике Крым Азово-Черноморским теруправлением Росрыболовства и Минсельхозом Республики Крым определены границы 37 рыбоводных участков. По 15 участкам Росрыболовством проведены торги в форме аукциона на право заключения договора пользования, заключено 15 таких договоров.
По городу Севастополь определены границы четырёх рыбоводных участков, из которых по 3 участкам Росрыболовством уже проведены аукционные торги и заключены договора пользования.
Подведённые полугодовые итоги позволяют говорить о положительной динамике в увеличении объёмов производства выращиваемых аквакультурных объектов, расширении их ассортимента, а также прогнозировать их дальнейший рост. Общий объём произведённой аквапродукции уступает объёмам за аналогичный период прошлого года за счёт недополучения карповых видов рыб в зимний и весенний периоды из-за погодных аномалий.