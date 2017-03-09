Продажи АВТОВАЗа в феврале выросли на 5%
09.03.2017, 15:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ в феврале реализовал на российском рынке 20003 автомобиля, что на 5,1% больше по сравнению с показателем годичной давности. Таким образом, продажи автомобилей LADA показывают непрерывный рост восьмой месяц подряд.
По итогам первых двух месяцев 2017 года российские дилеры LADA продали 36337 машин, что на 5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате доля LADA достигла 19,7% против 17,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.
Бестселлером АВТОВАЗа по итогам февраля остается LADA Granta. Второй результат показал седан LADA Vesta. Третья строчка за кроссовером LADA XRAY. Лидерство на рынке универсалов сохранил LADA Largus, а вот спрос на LADA Kalina снизился.
По итогам первых двух месяцев 2017 года российские дилеры LADA продали 36337 машин, что на 5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате доля LADA достигла 19,7% против 17,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.
Бестселлером АВТОВАЗа по итогам февраля остается LADA Granta. Второй результат показал седан LADA Vesta. Третья строчка за кроссовером LADA XRAY. Лидерство на рынке универсалов сохранил LADA Largus, а вот спрос на LADA Kalina снизился.