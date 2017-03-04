Продажи LADA Vesta стартуют на рынке Болгарии
04.03.2017, 17:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вслед за Германией и Венгрией продажи седана LADA Vesta стартуют на рынке Болгарии. Местным покупателям новинку будут предлагать с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. Стартовая стоимость российского седана в Болгарии составляет 22 тыс. левов, согласно прайс-листу на сайте официального импортёра АВТОВАЗа в этой стране.
Напомним, для европейского рынка LADA Vesta была модернизирована. В автомобиле применена система снижения токсичности под эко-стандарт "Евро-6", в соответствии с экологическими стандартами были изменены некоторые материалы (декоративное покрытие, фреон кондиционера, элементы электрики). Также автомобиль получил несколько опций, которые в дальнейшем будут внедрены и на российских LADA Vesta. Это плафон освещения для заднего ряда сидений, дневная подсветка комбинации приборов, датчики давления в шинах.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам января 2017 года продажи автомобилей LADA в странах Евросоюза выросли на 67,3% и составили 281 единицу.
Напомним, для европейского рынка LADA Vesta была модернизирована. В автомобиле применена система снижения токсичности под эко-стандарт "Евро-6", в соответствии с экологическими стандартами были изменены некоторые материалы (декоративное покрытие, фреон кондиционера, элементы электрики). Также автомобиль получил несколько опций, которые в дальнейшем будут внедрены и на российских LADA Vesta. Это плафон освещения для заднего ряда сидений, дневная подсветка комбинации приборов, датчики давления в шинах.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам января 2017 года продажи автомобилей LADA в странах Евросоюза выросли на 67,3% и составили 281 единицу.