ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году официальные дилеры Toyota реализовали по своим кредитным программам 22 077 автомобилей, что составило 23,5% от общего количества продаж автомобилей японского бренда.



Как сообщает пресс-служба компании, кредитные продажи марки выросли по сравнению с 2015 годом на 52%. При этом объём средств, выданных «Тойота Банком» клиентам на приобретение автомобилей по кредитным схемам в 2016 году, превысил 22 млрд рублей.

Лидером кредитных продаж Toyota стал RAV4: в прошлом году 7945 россиян оформили кредиты на приобретение данной модели, что на 26% больше, чем в 2015-ом. Аналогично, на четверть, выросли кредитные продажи Land Cruiser Prado (3553 шт., +25%) и Camry (6607 шт., +24%).