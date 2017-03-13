ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Челябинский тракторный завод отгрузил сбытовому партнёру в Чехию новую партию тракторных запчастей, упакованную и опломбированную на экспортном участке в ящиках со штампом фитосанитарного контроля.

Среди прочих в Прагу отправлены фильтры, подшипники, пальцы, тяги, сменные ножи для бульдозерных отвалов, коробки передач, предназначенные для ранее поставленных европейским потребителям тракторов Б10 и Т-170 с механической трансмиссией. Такие гусеничные агрегаты и сегодня продолжают эксплуатироваться в странах Восточной Европы, несмотря на нацеленность этих государств на продукцию, которая производится в границах самого Евросоюза.

Остаётся ЧТЗ и на рынках других европейских стран. Тендер на поставку двигателей для эксплуатирующихся заводских бульдозеров ДЭТ-250 проходит в Болгарии. Запчасти для дизель-электрических тракторов интересуют угольщиков Румынии. Детали и узлы для ремонта поставленных из Челябинска в разные годы гусеничных машин требуются дилеру в Польше, который специализируется на капремонте техники.