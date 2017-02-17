ОРЕАНДА-НОВОСТИ В районе Коньково кв.44-47 на юго-западе столицы снесена пятиэтажка серии I605-АМ (площадь 3,9 тыс.кв.м).



«По состоянию на 17 февраля осталось демонтировать 73 дома первого периода индустриального домостроения, из них по действующим инвестиционным контрактам – 29, за счёт средств городского бюджета – 44 пятиэтажки. Программа сноса выполнена на 95,6%», - рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.



Программа демонтажа пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения реализуется в рамках утвержденной Мэром Москвы Сергеем Собяниным программы «Жилище».