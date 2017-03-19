Производство Mitsubishi Eclipse Cross могут наладить в России
19.03.2017, 13:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Новый компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, представленный на автосалоне в Женеве, доберётся до российского рынка в следующем году, причём поставки будут организованы из Японии. Об этом сообщил директор по маркетингу и связям с общественностью компании «ММС Рус» Илья Никоноров. Также он не исключил, что в дальнейшем сборка машины будет налажена в России.
«В связи с образованием новых связей в мировом автопроме между альянсом Renault-Nissan и Mitsubishi, между группой Peugeot-Citroen и Opel будущее калужского завода «ПСМА Рус» представляется как минимум интересным и позитивным», - отметил Никоноров.
По его словам, в ближайшее время премьеры Mitsubishi состоятся и на российском рынке: в марте в полном объёме возобновляются поставки и продажи пикапа L200, который теперь получил систему ЭРА-ГЛОНАСС, а в апреле стартует дизельный Pajero Sport. Кроме этого, ожидается и возвращение кроссовера ASX, который вместе с Eclipse Cross сделает полноприводную гамму Mitsubishi по-настоящему завершённой: от малого класса до полноразмерных машин.
«В связи с образованием новых связей в мировом автопроме между альянсом Renault-Nissan и Mitsubishi, между группой Peugeot-Citroen и Opel будущее калужского завода «ПСМА Рус» представляется как минимум интересным и позитивным», - отметил Никоноров.
По его словам, в ближайшее время премьеры Mitsubishi состоятся и на российском рынке: в марте в полном объёме возобновляются поставки и продажи пикапа L200, который теперь получил систему ЭРА-ГЛОНАСС, а в апреле стартует дизельный Pajero Sport. Кроме этого, ожидается и возвращение кроссовера ASX, который вместе с Eclipse Cross сделает полноприводную гамму Mitsubishi по-настоящему завершённой: от малого класса до полноразмерных машин.