ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным аналитической компании "АСМ-холдинг" объём выпуска автобусов, включая микроавтобусы, в январе-июне 2017 года увеличился на 16,7%, выпущено 18,2 тыс. шт.

Из общего количества произведённых автобусов выпуск отечественных моделей составил 13,6 тыс. шт. (+22,7%), а выпуск автобусов иностранных моделей - 4,6 тыс. шт. (+1,9%).

В январе-июне 2017 года рост производства автобусов зафиксирован на следующих предприятиях: АЗ "ГАЗ" - (+39,9%), УАЗ - (+18,2%), ПАЗ - (+20,6%), ЛИАЗ - (+29,6%), Автодом - (+81,6%), Волгабас - (+27,5%).

Доля иностранных марок в общем выпуске автобусов в России составила в январе-июне 2017 года 25,3%.

Предприятия-производители автобусов в январе-июне 2017 года отгрузили потребителям 18,1 тыс. шт. (+18,4%).