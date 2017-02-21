Производство автомобилей в Казахстане в 2017 году выросло на треть
21.02.2017, 12:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам января 2017 года на территории Казахстана было произведено 586 единиц автотранспортных средств (включая грузовой транспорт и автобусную технику). Этот показатель превзошёл результаты аналогичного периода прошлого года на 31,7 %.
Объём выпуска легковых автомобилей вырос на 67,9%, достигнув показателя 549 единиц, сообщили в пресс-службе Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».
Рыночная доля предприятий казавтопрома по итогам отчётного периода достигла 30,6% против 13,6% в аналогичный период минувшего года.