ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам января 2017 года на территории Казахстана было произведено 586 единиц автотранспортных средств (включая грузовой транспорт и автобусную технику). Этот показатель превзошёл результаты аналогичного периода прошлого года на 31,7 %.

Объём выпуска легковых автомобилей вырос на 67,9%, достигнув показателя 549 единиц, сообщили в пресс-службе Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

Рыночная доля предприятий казавтопрома по итогам отчётного периода достигла 30,6% против 13,6% в аналогичный период минувшего года.