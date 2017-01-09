ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным аналитической компании АСМ-холдинг выпуск грузовых автомобилей, включая лёгкие грузовики, за январь-ноябрь 2016 года увеличился на 9,3%, выпущено 121,7 тыс. шт.

Выпуск отечественных грузовых автомобилей в январе-ноябре 2016 года увеличился на 5,8%, выпущено 109,5 тыс. шт. Рост производства грузовиков обеспечили следующие предприятия: КАМАЗ (+25,7%), УАЗ (+9,5%), Саранский завод автосамосвалов (+8,0%), ПСА ВИС - (+12,1%), Бецема (рост в 3,1 раза), Брянский автомобильный завод (+76,3%).

Выпуск автомобилей иностранных брендов в январе-ноябре 2016 года увеличился на 55,1%, выпущено 12,2 тыс. шт. Увеличили выпуск грузовых автомобилей следующие предприятия: компания Форд Соллерс Елабуга (рост в 2 раза), Даймлер Камаз Рус (Мерседес-Бенц Тракс Восток) (рост в 2,2 раза), Вольво Восток (рост в 3,9 раза), ГК "Автотор" (рост в 2,4 раза), Ивеко-АМТ (+61,7%).

Доля иностранных марок в общем выпуске грузовых автомобилей в России составила в январе-ноябре 2016 года 10,0% (в январе-ноябре 2015 года - 7,0%).

Предприятия-производители грузовых автомобилей в январе-ноябре 2016 года отгрузили потребителям 119 тыс. автомобилей или 107,3% к уровню отгрузки за январь-ноябрь 2015 года.