Производство рыбной продукции в РФ в 2016 году выросло на 2,8%
13.02.2017, 16:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объём производства рыбной продукции в 2016 году, по предварительным данным Росстата, увеличился по сравнению с 2015 годом на 2,8% (или на 106,9 тыс. тонн) – до 3 млн 936,2 тыс. тыс. тонн.
Основной рост произошёл за счёт увеличения выпуска мороженого рыбного филе – на 16%, до 142,7 тыс. тонн, рыбных пресервов – на 18,3%, до 173,5 млн усл. банок, мороженой рыбы – на 2,6%, до 2 млн 505,8 тыс. тонн.
Сократилось производство живой и охлаждённой рыбы на 23,3%, до 901,9 тыс. тонн, сельди всех видов обработки – на 2%, до 452,1 тыс. тонн, балычных изделий – на 6,5%, до 2,9 тыс. тонн, рыбных консервов – на 2,5%, до 555,9 млн усл. банок.
Основной рост произошёл за счёт увеличения выпуска мороженого рыбного филе – на 16%, до 142,7 тыс. тонн, рыбных пресервов – на 18,3%, до 173,5 млн усл. банок, мороженой рыбы – на 2,6%, до 2 млн 505,8 тыс. тонн.
Сократилось производство живой и охлаждённой рыбы на 23,3%, до 901,9 тыс. тонн, сельди всех видов обработки – на 2%, до 452,1 тыс. тонн, балычных изделий – на 6,5%, до 2,9 тыс. тонн, рыбных консервов – на 2,5%, до 555,9 млн усл. банок.