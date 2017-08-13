Производство стройматериалов в Приморье увеличилось более чем на 20 процентов
13.08.2017, 14:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С начала года в Приморском крае произведено стройматериалов на 5,2 миллиарда рублей. Это на 20,6% выше, чем в соответствующий период прошлого года.
Объём выпуска основных строительных материалов составил: цемент – 770 тысяч тонн, бетон – 209 тысяч тонн, блоки и прочие сборные строительные изделия – 38 тысяч м.кв.
Прирост производства произошёл в том числе и за счёт создания в регионе новых предприятий. В этом году в крае начали работу 5 новых предприятий по производству строительных материалов и конструкций. На них производятся стеклопластиковая арматура и кладочная сетка, полифасадпрочные бетонные плиты, декоративные стеновые плиты и ламинат, оборудование для очистки сточных вод, пластиковые окна. Объёмы производства рассчитаны не только на приморский рынок, но и на соседние регионы.
Кроме того, продолжается работа по созданию центра производства стройматериалов в ТОР «Надеждинская» и «Большой Камень»: в Корпорацию развития Дальнего Востока поданы заявки от 18 организаций, планирующих производство строительных материалов, изделий и конструкций.
Объём выпуска основных строительных материалов составил: цемент – 770 тысяч тонн, бетон – 209 тысяч тонн, блоки и прочие сборные строительные изделия – 38 тысяч м.кв.
Прирост производства произошёл в том числе и за счёт создания в регионе новых предприятий. В этом году в крае начали работу 5 новых предприятий по производству строительных материалов и конструкций. На них производятся стеклопластиковая арматура и кладочная сетка, полифасадпрочные бетонные плиты, декоративные стеновые плиты и ламинат, оборудование для очистки сточных вод, пластиковые окна. Объёмы производства рассчитаны не только на приморский рынок, но и на соседние регионы.
Кроме того, продолжается работа по созданию центра производства стройматериалов в ТОР «Надеждинская» и «Большой Камень»: в Корпорацию развития Дальнего Востока поданы заявки от 18 организаций, планирующих производство строительных материалов, изделий и конструкций.
Источник: http://primorsky.ru