ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным аналитической компании "АСМ-холдинг" в России за январь-декабрь 2016 года произведено 7,8 тыс. тракторов, что на 20,3% больше по сравнению с соответствующим периодом 2015 года, в том числе, изготовлено тракторов сельскохозяйственного назначения 6,7 тыс. ед. (+27,0%) и 1,1тыс. ед. (-7,9%) промышленных тракторов.

В общем количестве тракторов, произведённых за январь-декабрь 2016 года, доля отечественных моделей составила 47,7%, иномарок российской сборки - 52,3%, из них: сборка из тракторокомплектов МТЗ - 38,2%, из тракторокомплектов ХТЗ - 1,6%, из комплектов иностранных марок: (Versatile, New Holland, Agrotron, Axion, John Deere, Xerion) - 12,5%.

Рост производства тракторов отмечен на следующих предприятиях: ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК" - на 18,3%, ЗАО "Петербургский тракторный завод" - в 1,6 раза, ООО "Спецстроймаш" - в 1,9 раза, ЗАО "Завод спецмашин "Балтиец" - в 1,5 раза, ООО "ТД "МТЗ-ЕЛАЗ" - в 1,3 раза, ОА "Бузулукский механический завод" - в 1,8 раза, ООО "КЛААС" - в 1,8 раза, ООО "Джон Дир Русь" - в 2,6 раза, Филиал "Алтайский" ЗАО "Петербургский тракторный завод" - на 3,7%, ООО "Сиэнэйч-КАМАЗ-Индустрия" - в 2,1 раза, ОАО "Череповецкий литейно-механический завод" - в 1,5 раза.

За январь-декабрь 2016 года отгрузка тракторов увеличилась на 8,6% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года. Всего отгружено 7,8 тыс. тракторов.

Увеличили отгрузку тракторов против соответствующего периода прошлого года следующие предприятия: ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК", ЗАО "Петербургский тракторный завод", ООО "ТД "МТЗ-ЕЛАЗ", ОАО "Бузулукский механический завод", ООО "Спецстроймаш", ОАО "Череповецкий литейно-механический завод", ООО "Сиэнэйч-КАМАЗ-Индустрия".